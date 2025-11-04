ÇİVRİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/360 ESAS

Mahkememizin 07/10/2025 tarih ve 204/360 esas 2025/600 sayılı kararı ile; "Açılan davanın kabulüne, Almanya Fedaral Cumhuriyeti Vilsbiburg 30/08/190 doğumlu, Bayram ve Suna oğlu,40774075194 TC Kimlik Numaralı Tolga Gürcü ile, BSN 1 de nüfusa kayıtlı Halil ve Döne kızı, 28/03/1995 Şahinbey/Gaziantep doğumlu 12575213792 TC Kimlik Numaralı Elif Büşra Gürcü'nün TMK 166/1 Maddesi gereği BOŞANMALARINA Başlangıçta alınması gereken 615,40 TL harcın başlangıçta alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile bakiye 187,80 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, davacı tarafından yapılan 855,20 TL harç, 3.932 TL posta ve bilirkişi gideri olmak üzere toplam 4.787,20 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca yönünden 30.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Kalan gider avansının kararın kesinleşmesine müteakip talep halinde davacıya iadesine" karar verilmiş, Halil ve Döne kızı, 28/03/1995 Şahinbey/Gaziantep doğumlu 12575213792 TC kimlik numaralı ELİF BÜŞRA GÜRCÜ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02324603 #ilan.gov.tr