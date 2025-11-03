T.C. SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı : 2025/121 Esas 30/07/2025
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
1991-1992 yıllarında evi terk ettiği ve o tarihlerden beri kendisinden haber alınamadığı bildirilen aşağıda açık kimliği bulunan Abdulsemet YILIĞTEKİN'i tanıyan, nerede olduğunu bilen veya görenlerin ilan yayınından itibaren 2 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30/07/2025 GAİP : TC KİMLİK NO : 34825325192
ADI SOYADI : Abdulsemet YILIĞTEKİN
BABA ADI : Haci
ANA ADI : Nazlihan
DOĞUM TARİHİ : 08/06/1973
DOĞUM YERİ : Silvan/Diyarbakır
Basın No: ILN02324245 #ilan.gov.tr