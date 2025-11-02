Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2025/1084 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1084 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Yeni Mahalle Mahallesi, Mustafa Canbaz Sokakta, tapunun 1654 ada, 5 parsel numarasına kayıtlı ve Mustafa Canbaz Sokaktan 2 dış kapı numarası alan 2.426,34m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Kalecik Sitesinde 12/500 arsa paylı A Blok 6.kat (19) bağımsız bölüm numaralı Meskenin tamamı niteliğindedir.

Satışa konu taşınmazın bulunduğu Kalecik Sitesi, iki bloklu, 48 daireli, güvenlikli, etrafı duvar ile çevrilidir.

Bodrum kat+ zemin kat+ 7 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, her katında üçer daireli, asansörlü, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, merdiven ve sahanlıkları granit kaplı Kalecik Sitesi dahilinde yer alan 2A dış kapı numaralı A Blok 6.kat (19) bağımsız bölüm numaralı mesken mahallinde yapılan tespite ve onaylı mimari projesine göre 110,00m2 brüt alana sahiptir. Daire hol, antre, salon, mutfak, bir tanesi ebeveyn banyolu üç oda, banyo, WC, balkon mahallerinden ibarettir. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, diğer kısımlarda parke, duvarları sıvalı ve boyalı, daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları ikmal edilmiş durumda, mutfakta sabit tezgah ile ahşap dolapları, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş, dış kapısı çelik, PVC doğrama ve çift camlıdır.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.

Adresi : Yeni Mahalle Mah., Mustafa Canbaz Sk. 1654 Ada, 5 Parsel, Dış Kapı No:2 Kalecik Sitesi, A Blok 6. Kat Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.426,34 m2

Arsa Payı : 12/500

Hisse : 1/1

İmar Durumu :Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 2170675 sayılı imar durum belgesine göre Silivri İlçesi, Yeni Mahalle 1654 ada 5 parsel sayılı taşınmaz 220.09.2022 Tasdik Tarihli, Silivri Merkez Boğluca Deresi, Taşkın Alanı ve Yakın Çevresi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı içerisinde Meskun Konut Alanında kalmaktadır. Yapı Emsali (E):1.60 olan meskûn konut alanlarında, Yapı Yüksekliği:8 Kat olup, yapılaşma koşulları; Ayrık Yapı Nizamında, Ön Bahçe Mesafesi:5 m. ve Yan Bahçe Mesafesi:6 m. dir. İfraz Şartları; Minimum İfraz Büyüklüğü:1500 m²'den, Minimum Parsel Cephesi:25 m. ve Minimum Parsel Derinliği:35 m. den az olamaz denilmiştir.

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 14:51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 14:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 14:51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 14:51

08/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

