T.C.

IĞDIR

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014/445 KARAR NO : 2018/407Mahkememize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılaması sonunda; Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesi, Fatih Mahallesinde kain (eski 723) yeni 122 ada 1 parsel nolu taşınmazın 54,28 m2lik kısmının kamulaştırma bedelinin 3.600,94 TL olarak tespitine, kararın kesinleşmesi beklenmeksizin kamulaştırılan dava konusu Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesi, Fatih Mahallesinde kain (eski 723) yeni 122 ada 1 parsel nolu taşınmazın 54,28 m2lik kısmının tapu kaydının iptali ile, yol olarak terkinine karar verilmiş, ancak davalılardan Hastan Taş, 117768...TC kimlik nolu Şayika Demirboğa ile 1725558...TC kimlik nolu Hanım Alagöz Karakoyunlu'nun yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamadığı, gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçesinin taraflara tebliğ edilmesi gerektiğinden, 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davalıların gerekçeli kararın yapıldığı tarihi izleyen 7. günün bitiminden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf edebilecekleri ve istinaf dilekçesine karşı cevap verebilecekleri tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/10/2025

