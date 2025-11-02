T.C. GAZİANTEP

15. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.88503026-2025/116-Ceza Dava Dosyası 31.10.2025

İ L A N

Gaziantep 15. Ağır Ceza Mahkemesince18/06/2025 tarih ve 2025/116 Esas 2025226 Karar sayılı ilamı ile Ahmed ve Semira oğlu, 01/01/2003HALEP doğumlu Sanık Saad DEMLEHİ hakkında TCK 188/3,4-a maddesi gereğince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan CMK 223/2-e maddesi gereğince beraatine kararı verildiği, Gerekçeli karar, C.Savcısının istinaf talebi Suriyeuyruklu Sanık Saad DEMLEHİ'nin adresi belli olmadığından tebliğ imkansızlığı nedeniyle 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

