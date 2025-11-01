İ L A N

T.C. ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2025/239 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Aşağıda bilgileri bulunan ve gaipliği istenilen Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesinde bulunan,1621 parsel sayılı taşınmazın maliki Mehmet oğlu Emin Şerif'i gören veya bilenlerin 6 aylık süre içerisinde mahkememize müracat etmelerinin gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.GAİP ADI SOYADI : MEHMET OĞLU EMİN ŞERİF

