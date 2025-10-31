T.C. ORDU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1432 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Davacılar Havva Özge Soytürk ve Cihad Safa Candan'ın dava dilekçesinde; Ordu ili Altınordu ilçesi Güzelyalı Mah.5841 ada 8 parsel, 5841 ada 17 parsel, 5843 ada4 parsel ve 5825 ada 38 parselde bulunan taşınmazların ortaklığının satış suretiyle giderilmesini talep ettikleri, Mahkememiz tensip zaptı ile dava konusu taşınmazın tapu kayıtları, çaplı krokileri ve imar durumları ilgili kurumlardan istenilmiş olduğu ve yine davacıların 16/09/2022 tarihli dahili dava dilekçesinde ; dava konusu taşınmazlarda malik olan İclal Güvenoğlu'nun vefatı ile mirasçısı olarak davaya dahil edildiği anlaşılmıştır.

Dahili davalı İLKNUR GÜVENOĞLU'nun (20*******16 ) tebligata yararadresi tüm araştırmalara rağmen Mahkememizce tespit edilemeyip tebligat yapılamadığından, yukarıda özetlenen dava dilekçesi, tensip zaptı, dahili dava dilekçesi , duruşma gününün ve saatinin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Durusma Günü: 09/03/2026 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı, dahili dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02323610 #ilan.gov.tr