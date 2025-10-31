İLAN

T.C.

ÖDEMİŞ

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/474 Esas

DAVALI : HAKKI EKMEL ERTAN 55xxxxxx658

Ahmet Sedat oğlu

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davaya konu taşınmaz olan İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Akıncılar Mah. 286 ada, 72 parsel, 3. Kat, 24 No'lu bağımsız bölüm, Ödemiş ilçesi, Atatürk Mah, 299 ada, 77 parsel, 1. Kat ve Ankara ili, Çankaya ilçesi, Büyükesat Mah. 5432 ada, 7 parsel, 1. Kat, 10 No'lu bağımsız bölüm sayılı taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce davalılardan Hakkı Ekmel Ertan' ın mernis adresine tensip zaptı ve dava dilekçesini bildiriryurt dışı davetiye çıkarılmış olup, adreste bulunmuyor gerekçesiyle tebligatınız yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün T.K.' nun 28-31 maddeleri uyarıncailanen tebliğine, ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve bu tarihten sonra 2 hafta içinde cevap ve delil sunmanıza, aksi halde HMK 128. Maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen hususların inkar edilmiş sayılacağı ve Durusma Günü: 15/01/2026 günü saat: 09:35' te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

