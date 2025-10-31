İLAN

ERZURUM YAKUTİYE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN



Erzurum ili Yakutiye İlçesi Alipaşa Mahallesi 13622 ada 8 parsel üzerinde bulunan;

"Arsa üzerindeki bina Mehmet ÖZDEMİR'e aittir." "Arsa üzerindeki bina Emine ATALAY'a aittir." "Arsa üzerindeki bina Ekrem DİLAVER'e aittir."

Muhdesatları ERZURUM KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'nün 20/10/2025 tarih ve 2025/1319 Fen sayılı yazıları ve ekindeki 2520-328 Nolu Yakutiye Lisanslı Harita Kadastro Bürosu'nun 20/10/2025 tarih 328 sayılı yazısı gereği muhdesatın zeminde olmadığı bildirildiğinden 30/10/2025 tarih ve 32775 yevmiye numaraları ile Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereği terkin edilmiş olup ilgililerin adreslerine ulaşılamadığından Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği ilanen duyurulur. 30/10/2025

