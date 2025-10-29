KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

NEVŞEHİR İLİ AVANOS İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ ZELVE ÖREN YERİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ KAPSAMINDA KİRALANACAK TAŞINMAZ

SIRA NO İLÇESİ MAH/ KÖY ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜM KİRALAMA AMACI VE SÜRESİ YILLIK TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ 1 AVANOS AKTEPE 200 9 ve Bitişik Muhtelif Parseller 3.078 M2 Üç Bin Yetmiş Sekiz M2 OTOPARK- 5 YIL 3.600.000,00 TL + KDV 108.000,00 TL 11.11.2025 11:00

1-İhalenin konusu; Kapadokya Alan Başkanlığınca, yukarıda ihale bilgileri verilen ilgili kurumla yapılan protokol kapsamında tasarrufu Kapadokya Alan Başkanlığında olan, Avanos İlçesi, Aktepe Köyü, Zelve Ören Yeri Çevre Düzenlemesi projesi kapsamında bulunan otoparkın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre 5 yıllığına kiralama ihalesinin yapılma işidir. İhale Kapadokya Alan Başkanlığında 2. Kat 207 no.lu Konferans Salonunda yukarıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. (Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı PK: 50100 No: 93 Nevşehir)

2- İhalelerle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde ve ihale saatlerine kadar Kapadokya Alan Başkanlığı hizmet binasında ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacaklar 2.000,00 TL şartname bedelini T.C. Ziraat Bankası Nevşehir Şubesi Kapadokya Alan Başkanlığı hesabına (TR820001000028911463695001 no.lu hesaba) yatırmalıdır. Şartname bedelinin yatırıldığına ait makbuzun, Kapadokya Alan Başkanlığı Muhasebe Birimine onaylatılarak ihaleden önce ihale komisyon başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,(ikametgah ilmuhaberi) tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi, (e devlet üzerinden alınabilir)

b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını gösterir nüfus cüzdan suretlerini vermeleri, (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri ayrıca kişilerin adli sicil kaydı ve vergi borcu yoktur belgelerini İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. (e devlet üzerinden alınabilir)

c) Geçici teminat bedeli tabloda gösterilen bedel üzerinden (Geçici teminat beş yıllık tahmin edilen kira bedeli üzerinden alınacaktır.) T.C. Ziraat Bankası Nevşehir Şubesi Kapadokya Alan Başkanlığı hesabına TR 820001000028911463695001 no.lu hesaba yatırılmalıdır. Geçici teminat makbuzun açıklama kısmına teminatın hangi taşınmaz/ bölüm için yatırıldığı belirtilmelidir. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ait makbuzun Kapadokya alan Başkanlığı Muhasebe Birimine onaylatılarak ihaleden önce ihale komisyon başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. 2886 Sayılı Kanun'a göre ilgililerin mevduat veya katılım bankalarından alacakları Süresiz Geçici Teminat Mektubu (Teminat mektubunda; İhale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.) ihale komisyon başkanlığına sunulabilir.

d) Gerçek Kişiler adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletname, Özel Hukuk Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacaklar; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi, Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

4-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5-İhaleye teklif verenlerin, cezalı (yasaklı) ve ihaleye katılamayacaklardan olmadıklarına dair yazılı beyanı İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

6-İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici teminatları bütçeye irat kaydedilecek olup, yapılacak olan ihalelerde ihale yasaklısı sayılacaktır.

7-İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde İta Amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

8- İhale ile ilgili (İhale öncesi ve sonrası) her türlü vergi, genel giderler, resim ve harçları alıcıya aittir.

9- İhaleye katılanlar şartname ve sözleşme hükümlerini okuyup anladıklarını kabul ederler.

10- İlanda belirtilmeyen durumlar için şartname ve ilgili meri mevzuat hükümleri uygulanır.

11-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.

NOT: İhale bilgileri https://kapadokyaalan.ktb.gov.tr/ internet adresinden öğrenilebilir. İrtibat tel: 0384 502 30 06

