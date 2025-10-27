SARIOĞLAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

11.11.2025 TARİHLİ İHALE İÇİN

SARIOĞLAN KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN YAYINLANAN

TAŞINMAZ SATIŞ İLANIDIR

S.N TAŞINMAZ NO MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ MEVKİİ İMAR DURUMU HAZİNE HİSSESİ TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 38110104649 Çiftlik 1425 2 Arsa 3.877,21 - Sanayi Alanı Tam 5.900.000,00 1.180.000,00 11.11.2025 14:30

EK AÇIKLAMALAR

1- Yukarıda tapu kayıtları, nitelikleri ve ihale bilgileri belirtilen Sarıoğlan ilçesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Sarıoğlan Milli Emlak Şefliği Odasında İhale Komisyonu huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyenlerin yerleşim yeri (kanuni ikametgâh) belgelerini, kimlik kartı veya nüfus cüzdanı örneğini, geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, tüzel kişilerin Kanuni Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinde veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile noterlikçe onaylı yetki belgesini ve imza sirküsünü, başka bir kişi adına ihaleye katılacakların noterlikçe onaylı vekâletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.

3- Hazineye ait taşınmaz malların satış bedeli peşin olarak ödenecek olup talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesine göre 1/4'ü peşin, geri kalan kısmına kanuni faizi uygulanmak suretiyle 1 yıldan başlamak üzere 2 yıla kadar Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle de ödenebilir. Satışı yapılan taşınmazın satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi (%20) indirim uygulanacaktır.

4- Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan muaftır. Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.

5- Taşınmaz üzerinde tarımsal ekim amaçlı kullanım bulunmaktadır.. Taşınmaz üzerinde ekili, dikili veya yapı gibi herhangi bir muhdesatı olan bir şahıstan başkasına satıldığı takdirde idarenin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi doğacak anlaşmazlıklar alıcı ile muhdesat sahibi arasında çözümlenecektir. Taşınmazın tahliyesi alıcıya aittir.

6- Şartname ve diğer bilgiler her gün mesai saatleri içerisinde Sarıoğlan Milli Emlak Şefliğinde görülebilir. Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

7- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37 nci maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46 ncı maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Geçici teminat bedelinin ihale gününden önce yatırılması yaşanabilecek bir sistemsel sorun nedeniyle mağduriyet doğmaması açısından tavsiye olunur. Geçici teminat bedeli, ihale saatinden en az 10 dk önce olmak koşuluyla Sarıoğlan Malmüdürlüğünün Ziraat Bankası nezdindeki TR61 0001 0006 3700 0010 0055 63 IBAN numaralı hesabına, ihalesine katılmak istenilen taşınmazın yukarıda hizasında belirtilen taşınmaz ve ihale bilgileri ile birlikte ihaleye katılan şahsın bilgilerinin (Ad-Soyad, TCKN) makbuzun açıklamasına belirtilmek suretiyle yatırılabilir. İhale günü komisyona bu makbuzun ibrazı gereklidir.

9- Satılan taşınmazın satış bedeli üzerinden ayrıca, Bakanlığımız (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü) tarafından; Beş milyon TL' ye kadar olan kısmı için %1 (yüzdebir), Beş milyon TL'den On milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (bindebeş), On milyon TL'yi aşan kısmı içinse %0,025 (onbindeyirmibeş), oranında döner sermaye işlem bedeli alınacaktır.

NOT: www.milliemlak.gov.tr ve www.kayseri.csb.gov.tr internet adreslerinden detaylı olarak ihale bilgilerine ulaşılabilir. Detaylı Bilgi Almak İçin:Sarıoğlan Milli Emlak Şefliği 0(352) 811 2190