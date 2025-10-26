T.C.

ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/237 Esas

DAVALI : Erdal ÇELİK (T.C.25984083290) Bahçelievler 329. Sokak A Blok No: 6A/14 Gölbaşı/Ankara

Davacı Dursun OLĞAÇ ve arkadaşları tarafından aleyhinize açılan Alacak davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafın dava dilekçesinde özetle, davalı borçlu Erdal Çelik'in, Ankara 2. Genel İcra Dairesinin 2023/49044 esas sayılı dosyası üzerinden açılan icra takibinde borca ve yetkiye yapmış olduğunuz itirazların haksız ve hukuka aykırı olduğunu, borçlunun icra takibine yapmış olduğu itirazın iptali ile takibin devamına ve davalının %20'den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesi talepve dava ettiği ilanen tebliğ olunur.08/10/2025

