BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI
TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI
|SIRA
NO
|MAHALLE
|ADA/PARSEL
|ADRES
|ALAN
|KULLANIM AMACI
|MUHAMMEN KİRA BEDELİ (AYLIK)
|GEÇİCİ TEMİNAT (% 3)
|İHALE TARİH VE SAATİ
|(M2)
|1
|Güneşli
|3175 Ada
|1332 Sokak, No:24
|5.000,00 m²
|Otopark
|₺58,500.00
|₺63,180.00
|13.11.2025 / 10:00
|2
|Sancaktepe
|3753 Parsel
|912 Sokak, No:9
|3.026,96 m²
|Otopark
|₺42,000.00
|₺45,360.00
|13.11.2025 / 10:15
|3
|Yeni Mahalle
|3180 Ada 8 Parsel
|Dökümcüler Caddesi, No:10
|6.791,58 m²
|Otopark
|₺62,500.00
|₺67,500.00
|13.11.2025 / 10:30
|4
|Kirazlı
|1948 Parselin Bitişiği
|1223 Sokak, No:7A
|357,90 m²
|İdari Bina
|₺58,500.00
|₺63,180.00
|13.11.2025 / 10:45
|5
|Kirazlı
|1948 Parselin Bitişiği
|Merkez Caddesi, No:68
|404,35 m²
|İdari Bina
|₺62,500.00
|₺67,500.00
|13.11.2025 / 11:00
- Bağcılar ilçesinde bulunan, yukarıda belirtilen taşınmazlar 3 (Üç) Yıl süre ile kiraya verilecektir.
- Şartname 5.000,00 TL (Her ihale için ayrı ayrı) bedel karşılığında Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya İlgili yerde görülebilir.
- İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir.
- İhaleler yukarıda belirtilen tarih ve saatte Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre Açık teklif usulü ile yapılacaktır.
- Kiralamanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın ikinci ihalesi 20.11.2025 tarihinde; kiralamanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın üçüncü ihalesi 04.12.2025 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.
- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ile ilgili dosyalarını 12.11.2025 tarihinde saat 16:00'a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Basın No: ILN02320456 #ilan.gov.tr