BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi :27 Ekim 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2025, 00:02
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI
SIRA
NO		 MAHALLE ADA/PARSEL ADRES ALAN KULLANIM AMACI MUHAMMEN KİRA BEDELİ (AYLIK) GEÇİCİ TEMİNAT (% 3) İHALE TARİH VE SAATİ
(M2)
1 Güneşli 3175 Ada 1332 Sokak, No:24 5.000,00 m² Otopark ₺58,500.00 ₺63,180.00 13.11.2025 / 10:00
2 Sancaktepe 3753 Parsel 912 Sokak, No:9 3.026,96 m² Otopark ₺42,000.00 ₺45,360.00 13.11.2025 / 10:15
3 Yeni Mahalle 3180 Ada 8 Parsel Dökümcüler Caddesi, No:10 6.791,58 m² Otopark ₺62,500.00 ₺67,500.00 13.11.2025 / 10:30
4 Kirazlı 1948 Parselin Bitişiği 1223 Sokak, No:7A 357,90 m² İdari Bina ₺58,500.00 ₺63,180.00 13.11.2025 / 10:45
5 Kirazlı 1948 Parselin Bitişiği Merkez Caddesi, No:68 404,35 m² İdari Bina ₺62,500.00 ₺67,500.00 13.11.2025 / 11:00

  1. Bağcılar ilçesinde bulunan, yukarıda belirtilen taşınmazlar 3 (Üç) Yıl süre ile kiraya verilecektir.
  2. Şartname 5.000,00 TL (Her ihale için ayrı ayrı) bedel karşılığında Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya İlgili yerde görülebilir.
  3. İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir.
  4. İhaleler yukarıda belirtilen tarih ve saatte Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre Açık teklif usulü ile yapılacaktır.
  5. Kiralamanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın ikinci ihalesi 20.11.2025 tarihinde; kiralamanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın üçüncü ihalesi 04.12.2025 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.
  6. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ile ilgili dosyalarını 12.11.2025 tarihinde saat 16:00'a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

