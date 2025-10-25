TRAKYA SERBEST BÖLGE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN



Müdürlüğümüzce aşağıda ünvanı ve adresi bildirilen borçluya usulünce tebligatların iade olunması ve tespit edilen farklı bir adresi bulunmaması sebebiyle Müdürlüğümüzce tanzimli Ek Tahakkuk/Para Cezası/Ödeme Emrinin tebliği için gerekli tebligat yapılamamıştır. Aşağıda ünvanı, beyanname numarası ve borç miktarı bildirilen devlet alacağına ilişkin olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103. ve 106. hükümleri çerçevesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen nedenlerle şahsın/şirketin belirtilen borcu en geç 30 (ödeme emirleri 15 gün) gün içerisinde Muratbey Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne ödemesi, aksi halde hakkında 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağının bilinmesi ilanen tebliğ olunur.

SIRA NO BEYANNAME-DİİB TARİH/SAYI FİRMA ÜNVANI FİRMA ADRESİ TOPLAM (TL.) 1 04.04.2012/12342000IM001384 VBS KOLTUK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BÜSAN ORG. SAN. BÖL. 10653. SOKAK KAPI NO:6 KARATAY/KONYA 31.263,27 (Gecikme faizi

tahsilat aşamasında hesaplanacaktır.)

Basın No: ILN02319528 #ilan.gov.tr