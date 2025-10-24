T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2024/803 ESAS

KARAR NO: 2025/538 KARAR

Sanık Yahya TOKMAK'ın üzerine atılı; 5237 sayılı TCK'nın 151/1 maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçunu, 5237 sayılı TCK'nın 106/2-a-b-c maddesi kapsamındaki tanınmamak için tedbir alarak silahla ve birden fazla kişi ile birlikte tehdit suçunu ve 6136 sayılı Kanunun 13/1 maddesi kapsamındaki ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma suçunu işlediğinden bahisle mahkememizin09/07/2025 tarih ve 2024/803 esas, 2025/ 538 karar sayılı ilamı ile;

1- 5237 sayılı TCK'nın 151/1 maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçundan DÜŞME,

2- 5237 sayılı TCK'nın 106/2-a-b-c maddesi kapsamındaki tanınmamak için tedbir alarak silahla ve birden fazla kişi ile birlikte tehdit suçundan 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3- 6136 sayılı Kanunun 13/1 maddesi kapsamındaki ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma suçundan10 AY HAPİS VE 25 GÜN ADLI PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak verilen kısa süreli hapis cezasının SEÇENEK YAPTIRIMLARDAN 5237 SAYILI TCK'NIN 50/1-A MADDESİNDEKİ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLEREK 300 GÜN ADLİ PARA CEZASI OLARAK UYGULANMASINA, bir gün karşılığı takdiren 100,00 TL esas alınmak suretiyle sanığın 300 gün adli para cezası karşılığı toplam 30.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, (hapis cezasından çevrilen adli para cezası),

5237 sayılı TCK'nın 52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik durumu ve diğer şahsi halleri göz önüne alınarak bir gün karşılığı takdiren 100,00 TL esas alınmak suretiyle sanığın 25 gün adli para cezası karşılığı toplam 2.500,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, (doğrudan hükmedilen adli para cezası) ve bu adli para cezasının taksitlendirilmeksizin aynen infazına, cezaları verilmiş olup,

Mehmet Zahid ve Hatice Şengül oğlu05/09/2001 doğumlu YAHYA TOKMAKtüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTA içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinafyoluna başvurabileceği, başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu,

3-Hüküm fikrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı YAHYA TOKMAK'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

