SAMSUN PROJE ULAŞIM İMAR İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Kullanım hakkı Samsun Proje Ulaşım İmar İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş. tasarruf hakkı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait olup, Samsun İlinin çeşitli İlçelerinde bulunan ve aşağıdaki tabloda; Adetleri, Tesis Nitelikleri, Adres Tanımları, Araç Kapasiteleri ve Muhammen Aylık Kira Bedelleri ile Geçici Teminat Bedelleri belirtilen 4 Adet Mekanik Otoparkların tümünün bir bütün olarak kiralanması için , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile 3 yıl süreyle kiralama ihalesi yapılacaktır.

ADET TESİS NİTELİK İLÇE ADRES TANIMI ARAÇ KAPASİTESİ 2025 YILI MUHAMMEN AYLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 1 SUBAŞI MEKANİK OTOPARKI İLKADIM Kale Mahallesi Gaziler Meydanı No:1 İlkadım / Samsun 142 Araç 267.681,82 TL'dir. Ancak istekliler arası yarışma Cirodan verilecek pay oranı üzerinden gerçekleştirilecektir. 289.096,37'dir. 2 ÇİFTLİK MEKANİK OTOPARK İLKADIM Çiftlik Mahallesi Hakkıbey Sokak No:49 İlkadım / Samsun 164 Araç 3 GAZİ MEKANİK OTOPARK İLKADIM Zafer Mahallesi Letafet Caddesi No:18 İlkadım / Samsun 104 Araç 4 ÇARŞAMBA DOĞUYAKA OTOMATİK KATLI OTOPARKI ÇARŞAMBA Orta Mahallesi, 175. Sokak, No: 25/A Çarşamba / Samsun 214 Araç

2- İhalede arttırımlar(yarışma) aylık ciro üzerinden verilecek yüzdelik pay üzerinden yapılacaktır.

3- İhale Şartnameleri, Samsun Proje Ulaşım İmar İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş. İdari Bina Satınalma Biriminden ücretsiz olarak temin edilecektir.

4- Bahse konu İhale 07 .11.2025 Cuma Günü, Saat:10:00'da Samsun Proje Ulaşım İmar İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş. Yeşildere Mah. Toplantı Salonunda (Anadolu Bulvarı Cad. No:1 Atakum / SAMSUN) yapılacaktır.

5- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

İstekli Gerçek Kişi ise :

Nufus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgah Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınacaktır.) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsünün aslı (Noterde tanzim edilecek) Türkiye'de tebligat için yazılı olarak adres göstermesi (Samsun Proje Ulaşım İmar İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğünden temin edilecek) Geçici teminat ( 2886 sayılı D.İ.K'te belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler,

(İdaremize ait olan TR320001500158007297373774 Iban numarasına yatırılarak makbuz alınacaktır.)

İhaleye katılanın Samsun Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

(Samsun Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

2886 sayılı D.İ.K'e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

(Samsun Proje Ulaşım İmar İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)

Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Samsun Proje Ulaşım İmar İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)

İstekli Tüzel Kişi ise:

Ticaret Odası'ndan veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirkülerinin aslı Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K'te belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler,

(İdaremize ait olan TR320001500158007297373774 Iban numarasına yatırılarak makbuz alınacaktır.)

İhaleye katılanın Samsun Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

(Samsun Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

2886 sayılı D.İ.K'e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

(Samsun Proje Ulaşım İmar İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)

Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Samsun Proje Ulaşım İmar İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)

Ortak girişimci ise :

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi

6- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. Ancak; İstekliler İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun olarak teslim ederek de arttırıma katılabilirler. 1. fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.

Ayrıca istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığı'na ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini Samsun Proje Ulaşım İmar İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası – Yeşildere Mah. Anadolu Bulvarı Cad. D Blok No:1 Atakum / SAMSUN adresine iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler mazeret kabul edilmez. Gecikmelerden doğan sorumluluk tamamen istekliye aittir.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

Basın No: ILN02319750 #ilan.gov.tr