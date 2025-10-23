T.C. SOMA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : E.88810179-2024/763-Ceza Dava Dosyası 22.10.2025 Nüfus idaresinde kaydı bulunmayan ve yapılan tüm usulü tebligatların iade geldiği, sanık Neslihan Çakır'a (Mehmet ve Sabahat kızı 1995 d.lu) Soma 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 20/03/2025 tarih ve 2024/763 E -2025/355 karar sayılı kararı tebliğ edilemediğinden mahkememizce yapılan yargılama sonunda: H Ü K Ü M : Ayrıntısı ve yasal gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Sanık hakkında mahkememizin 2021/917 Esas 2022/553 K. sayılı kararı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın Sanığın denetim süresinde yeniden suç işlemesi sebebiyle CMK'nın 231/11 maddesi gereğince yapılan yeniden değerlendirme sonunda verilen AŞAĞIDAKİ HÜKMÜN AÇIKLANMASINA,

Sanığın üzerine atılı uyuşturucu madde kullanma suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan 5237 sy.lı TCK'nın 191/1. mad.si gereğince suçun işleniş biçimi ve özelliği, suç konusunun önem ve değeri de nazara alınarak sanığın takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki olumlu tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni kabul edildiğinden TCK'nın 62/1 maddesi gereğince cezalarından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen cezanın başkaca artırım ve indirimine takdiren yer olmadığına,

24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ile 14.04.2020 tarihinde kabul edilen ve 15.04.2020 gün, 31100 sayılı resmi gazetede yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10.maddesi ile TCK'nun 53.maddesinde yapılan değişiklik gözetilerek, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nun 53/1-2-3 madde fıkralarının TATBİKİNE,

Sanık hakkında iş bu suçtan dolayı daha önce hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması ve ssçnin denetim süresi içerisinde yeniden suç işlemiş olması nedeniyle sanık hakkında yeniden hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanmasına yer olmadığına,

Sanık hakkında iş bu suçtan dolayı daha önce hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması ve sanığın denetim süresi içerisinde yeniden suç işlemiş olması nedeniyle sanık hakkında CMK 231/11 gereğince TCK 50 ve 51. Maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığın sarfına neden olduğu 1 adet davetiye gideri olan 175 TL yargılama giderinin sanıktan alınarak hazineye irat kaydına,

Dair, Cumhuriyet Savcısı huzurunda verilen kararın tebliğinden itibaren iki hafta süre içerisinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile tutuklu veyahut hükümlü bulunması halinde bulunduğu ceza infaz kurumu aracılığıyla mahkememize gönderilecek dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf incelemesi yasa yolu açık olmak üzere yasal süre içinde yasa yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

