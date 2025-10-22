T.C. SİNOP SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C. SİNOP (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/49 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzların ayrıntılı görsellerine, imar durumuna, tapudaki şerhlere, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/49 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sinop İl, Merkez İlçe, LALA Mahalle/Köy, KİRENLİK Mevkii, 101 Ada, 11 Parsel, Tarla

Yüzölçümü : 39.794,86 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 7.619.919,79 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 11:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

