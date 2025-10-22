Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/12002 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12002 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz ; İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İkitelli-1 Mahallesi, 1286 ada, 16 parsel, kat mülkiyetli, 69.855,65 m2 yüzölçümlü, 16 blok betonarme apartman 2 blok ticaret merkezi binası sosyal tesis ve arsası ana taşınmaz nitelikli, C6 blok, 14. kat, 54 no.lu bağımsız bölüm, 20/26900 arsa paylı, mesken bağımsız bölüm nitelikli taşınmazıdır. Tapunun İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İkitelli-1 Mahallesi, 1286 ada, 16 parselde, kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi: Başakşehir İlçesi,Başak Mahallesi, Yeşil Vadi Caddesi,Metrokent Sitesi,C6 blok, 3H dış kapı no.lu,54 iç kapı no.lu meskendir.İlgili tapuda mimari projede ve yerinde yapılan incelemede; 1286 ada, 16 no.lu parsel üzerine tapu kayıtlarına göre 16 blok betonarme apartman 2 blok ticaret merkezi binası sosyal tesis inşa edilmiştir. Mevcut blokların oluşturduğu siteye Kiptaş Metrokent Konutları (Sitesi) denilmektedir. Sitede peyzaj düzenlemesi, süs havuzu, otopark ve sosyal tesisler mevcuttur. Dosya konusu C6 Blok binanın yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı blok nizam olup bodrum kat+ zemin kat+23 normal kattan ibaret olup toplam 25 katlıdır. Binada toplam 86 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı, binanın ön cephesinde bulunan rüzgarlık ve devamında 2 adet dış kapı olup her iki kapı camlı alüminyum profil kapıdır. Bina giriş kapısı zemin kat seviyesindedir. Bina giriş sahanlığı ve kat sahanlıklarının yer döşemesi ile merdivenleri mermer kaplıdır. Binada 2 adet asansör ve 1 adet yük asansörü bulunmaktadır. Kıymet takdiri yapılan mesken C6 Blok, 14. normal katta konumlu, 54 iç kapı mesken; 141,57 m2 net (süpürülebilir alan) alanda salon, 4 oda, mutfak, 2 banyo, wc, koridor, giriş holü, balkonhacimleri bulunmaktadır. Konu meskenin salon ve odaların zemini laminant parke kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Giriş holü, koridor ve mutfağın yer döşemeleri seramik kaplamalı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Mutfakta 'L' şeklinde sabit tezgah ve tezgah altı ve üstü kaliteli mutfak dolapları bulunmaktadır. Banyo-wc? lerin yer ve duvarları seramik kaplamalıdır. Banyo-wc? lerde duşakabin, klozet ve kaliteli banyo dolapları-lavabo ile sıhhi tesisat armatürleri ve tamamlayıcı aksesuarları mevcuttur.Pencereler pvc doğrama imalat, iç kapılar mobilya kapı ve dış kapı çelik kapıdır. Isıtma sistemi merkezi (pay ölçer) sistemdir. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı yaklaşık 10 yıldır. Binanın yapı sınıfı 1. sınıf inşaattır.Satışakonu taşınmazın konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut ve işyeri alanında yer almaktadır. Taşınmazın çevresinde Genç Osman Caddesi ve Kanuni Sultan Süleyman Caddesi bulunmaktadır. Metrokent sitesi çevresinde Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, İBB Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu, Medine Münavi Fahrettin Paşa Camii, Başakşehir metro istasyonu, Metronom AVM ve Başakşehir İtfaiye Grup Amirliği ile siteler yer almaktadır.

Adresi : Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, Yeşil Vadi Caddesi,Metrokent Sitesi,C6 Blok, 3H Dış Kapı Numarası54 İç Kapı Numalı Daire Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 141,57 m2 ( satışa konu taşınmazın net metrekare alanıdır)

Arsa Payı : 20/26900

İmar Durumu :Dosyasına sunulan Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 12.09.2024 tarih ve E-67507953 -115.02.01-211772sayılı yazısına göre; " Başakşehir İlçesi, Başak(İkitelli) Mahallesi, 1286 ada 16 parsel sayılı taşınmaza ait imar durumu bilgisi talep edilmektedir.

Söz konusu taşınmaza ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer'i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup, bugün itibariyle; parselin büyük kısmı 18/04/2011 tasdik tarihli "Başakşehir ilçesi, F21c12d4a-F21c12d4d pafta, 1286 Ada 14 Parsele Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği" kapsamında Ticaret+Hizmet Alanı'nda kalmaktadır. Plan notunda "Ticaret+Hizmet Alanı'nda E:3.00 ve H:Serbest olup; Emsal hesabı 16/06/2007 tasdik tarihli plana göre düzenlenen yapı ruhsatlarındaki alanları aşmamak koşulu ile 1286 ada 14 parselin alanı üzerinden yapılacaktır." denilmektedir. 1286 ada 16 parselin geri kalan kısmı ise 15/11/2014 tasdik tarihli "Otogar-Bağcılarİkitelli-Olimpiyat Köyü-Başakşehir Konutları Metro Hattına Ait Uygulama İmar Planı Tadilatı" kapsamında Metro Güzergahı ve Metro İstasyon Alanları Koruma Sınırından ve Metro Yeraltı Hattı güzergahından etkilenmektedir.

Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 18/03/2020 tarih ve 70109 sayılı yazısı ile 20/02/2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinde değişiklik yapılmış ve maddenin (b) bendine; "İmar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceği, sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer'i imar planlarında Yençok:Serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle…" hükmü eklendiği belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen kanun hükümlerince yapılacak olan plan değişiklikleri ve revizyonları

yapılmadan, yapı ruhsatı ve ruhsata esas evraklar (imar durumu vb. belgeler) düzenlenememektedir." Denilmektedir.

Kıymeti : 13.914.930,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup Yönetim planı ve Yönetim Planı değişikliği ,1 TLbedel karşılığında kira sözleşmesi vardır.( bedaş lehine 99 yıllık 1 tl bedelle) muhtelif haciz ve ipotek şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2026 - 10:14

21/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

