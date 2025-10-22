T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. İCRA DAİRESİ

4.000.000,00

1

Taşıt

27AZU615Plakalı,2024ModelMERCEDES-BENZMarka,471943C0964422MotorNo'lu,NMB96340912253006Şasi No'lu,Rengi Beyaz,27 AZU 615 plakalı MERCEDES-BENZ marka ACTROS L 1848 tipi2024 model ÇEKİCİ'ye ilişkin bilirkişi raporundaki tespitler şu şekildedir:plakalarının, kontakt anahtarının ve ruhsatının mevcut olmadığı, aracın şasi numarası NMB96340912253006 olup aracın kilometresi kontak anahtarı olmaması ve /veya aküsünün şarjı olmadığı için görülemedi. renginin BEYAZ, Dizel motorlu ve Otomatik şanzımanlı olduğu,kontak anahtarı mevcut olmadığın araç çalıştırılamadı, motor ve mekanik durumu tespit edilemedi, dış görünüşünden herhangi bir eksik parçasının olmadığı, ön gösterge paneli- komple elektronik aksamı, torpido- ön gövde kısımlarının mevcut olduğu, kabin ve motor kısmında herhangi bir eksiğinin olmadığı,ön tamponun sol köşe kısmının kırık olduğu, ön tamponunda ayrıca sürtme izi mevcut olup sol sis lambasının mevcut olmadığı, sol alt basamağında kırık olup basamak içinin mevcut olmadığı, kabin içerisinde herhangi bir eksiğinin mevcut olmadığı, içerisinin temiz, 1+1 koltuklu olup koltuklarının, arka yataklarının iyi durumda olduğu, lastiklerinin%50 kullanım ömrüne sahip olduğu, genel görüşü itibariyle diri ve iyi göründüğü, ana karkas ve kaporta aksamında çizik ve vurukların mevcut olduğu tespit edilmiştir. 27 AZU 615 plakalı model-marka-yıpranma oranları-teknik özellikleri- piyasa rayiç değerleri de baz alınarak 4.000.000,00 TL'dir. Bulunduğu otopark: Samandıra Otoparkı.