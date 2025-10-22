Örnek No:55*

T.C.

BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/897 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/897 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Satışa konu taşınmazBursa İli, Yıldırım İlçesi, Cumalıkızık Mahallesi 2794 ada, 10 nolu parselde, Arsa Ana Taşınmaz niteliği ile268,77 m2 alanda tam hisse ileborçlu şahısadına kayıtlıdır.

Beyan:12/12/2022 - 51955Doğal Sit- Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanıdır kentsel sit alanı-

29/07/2022 - 30999 Doğal Sit- Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanıdır

Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanıdır, beyanları yer almaktadır.

(Tapu kaydının beyanlar bölümünde belirtilen şerhlere ilişkin taşınmaz bu beyanlarla birlikte tescil edilecek olup, ihale alıcısı bu şerhlerindoğurduğu hukuki ve cezai sorumlulukları kabul etmiş sayılır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup ayrıca dosyalarından görülebilir)

Arsa Rayiç Bedeli: Taşınmazın cepheli olduğu 2.Hamam Sokak'ın 2025 yılı arsa rayiç bedeli 684,59 TL/m2 dir.

Mahalli Durumu: Satışakonu taşınmaz, kuş uçuşu ve yaklaşık olarak Bursa İl Merkezi kabul olunan Heykel'e 9,5 km doğusunda, Ankara Yolu Caddesi ve metro istasyonunun 2,5 kmgüneyinde, Cumalıkızık Köy Müzesi ve Camisinin 150 m batısında,tali nitelikli 2.Hamam Sokak'a cepheli konumdadır. Parsel her türlü alt yapı, ulaşım ve belediye hizmetlerinden fiilen yararlanmakta olup fiili yerleşim mahalli içindedir.Parselin konumu ekli parsel sorgu uydu görüntüsünde, halihazır durumu ise ekli fotoğraflarda görülmektedir. Parsel üzerinde, bir adet 20 m2 alanında ahşap baraka ve 1 adet 10 m2 alanında kuruluk, ile muhtelif ağaçlar mevcuttur. Parselde su ve elektrik mevcuttur. Taşınmazın değerini olumlu yönde etkileyen en önemli faktör, taşınmazın yer aldığı Cumalıkızık Köyü'nün Tarihi Dokusu ve Unesco Dünya Mirası listesinde yer almasıdır.

İmar Durumu: Şartname ilan ve dosyasındadır

Kıymeti: 4.502.070,00 TL ((Arsa ve Yapılar Dahil Taşınmazın Toplam Bedeli )

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Banka lehine1, 2 ve 3. Derece ipotek, 150/c şerhi, kamu haczi ve icrai hacizler vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 12:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

