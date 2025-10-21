İLAN

T.C.

RİZE

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/90 Esas

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Ananim Şirketi ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olanKamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle;

-Rize İli, Güneysu İlçesi, Tepebaşı Köyü 131 ada 53 parselde kayıtlı toplam 2538,11 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m² mülkiyet ve 482,25 m²'lik irtifak alanının,

-Rize İli, Güneysu İlçesi, Tepebaşı Köyü 131 ada 52 parselde kayıtlı toplam m² yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m² mülkiyet ve 64,34 m²'lik irtifak alanının,

-Rize İli, Güneysu İlçesi, Aşağı Kiremit Köyü 129 ada 2 parselde kayıtlı toplam m² yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m² mülkiyet ve 401,81 m²'lik irtifak alanının müvekkil kurum adına tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan davalı Asiye Kara'ya dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;

Davalı Ahmet ve Fatma kızı, 21/06/1948 Rize doğumlu, 100***20 TC kimlik numaralı ASİYE KARA'YA İdari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Rize Şubesine nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalının duruşmanın atılı bulunduğu 23.12.2025günü saat 10:38'de mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 25.09.2025

