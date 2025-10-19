İLAN

NEVŞEHİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/69 KARAR NO : 2025/222

Davacı DEMİRBİLEK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından davalılar Cemal TUNÇTAN, Saffet TUNÇTAN ve Kudret TUNÇTAN ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, Mahkememizin 14/02/2025 tarihli hükmünde; HÜKÜM :Davanın KABULÜ ile,

1-Nevşehir İli Merkez İlçesi Çardak Mahallesi 179 ve 810 Parsel sayılı taşınmazlardaki Ortaklığın Tüm Yükümlülükleri İle Birlikte Umuma Açık Suretle Satışının Yapılarak Giderilmesine,

2-Taşınmazların satış bedelinin tapu kaydındaki payları oranında ölü bulunmaları halinde ise veraset ilamındaki hisseleri oranında paydaşlara dağıtılmasına,

Dahili Davalı : Saffet TUNÇTAN TC.24419440356- Kudret TUNÇTAN TC.24458439076

Yukarıda isimleri yazılı dahili davalıların adres kayıt sistemindeki (mernis) yurtdışı adreslerine çıkartılan gerekçeli karar tebligatlarının iade edildiği, başkaca adreslerinin bulunamadığı, yargılama aşamasında ve sonrasında tesbit edilmiştir.

"T.K. 10. maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklik ile adres kayıt sistemindeki adres, başkaca araştırma yapılmasını gerekli kılmayan son adres olarak kabul edilmiştir. Bu durumda, ne tebligatı çıkartan merciin ne de posta memurunun başkaca bir adres araştırması yapmasına gerek bulunmamaktadır." hükmü gereğince, yurt içi tebligatların iade dönmesi, yurt dışı adresleri tebligat için yeterli adres olmadığından,7201 Sayılı Kanunun 28-31.maddeleri gereğince, davalılar hakkında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra yukarıda adı geçen davalılara tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden sonra davalılar tarafından yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02314792 #ilan.gov.tr