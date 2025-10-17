T.C. KIRŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KIRŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından aşağıda dosya numaraları ve açık kimlik bilgileri yazılı davalı aleyhine mahkememize açılan "Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil" davasına esas olmak üzere; a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer ve malikler;
DOSYA NO İL İLÇEKÖY/MAH ADA PARSEL DAVALILAR
2025/299 Kırşehir Merkez Kındam 656 2 Mehmet YALÇINKAYA
Kırşehir Merkez Kındam 663 14 Mehmet YALÇINKAYA
2025/307 Kırşehir Merkez Kındam 657 3 Adeviye TEK,Ahmet TEKE vd.
2025/310 Kırşehir Merkez Kındam 656 1 Ömer ÇOŞKUN
2025/311 Kırşehir Merkez Kındam 659 11 Berat İsahan UZEL
2025/313 Kırşehir Merkez Kındam 663 13 Hatice SABAN,Murat YASATEKİN vd.
2025/314 Kırşehir Merkez Kındam 656 5 Kazım ŞENGÜL
b) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı:Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
c) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), işbu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,
d) Açılacak bu davalara husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna yöneltilmesi gerekeceği,
e)Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Hazine adına tescil edileceği,
f) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli bildirdiğiniz Banka şubesine adınıza yatırılacağı,
g) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,
h) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği,
2942 Sayılı Kamulaştırma 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.14/10/2025
Basın No: ILN02313966 #ilan.gov.tr