T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.300.000,00

1

Taşıt

34HCT395 Plakalı , 2015 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 245 G / TİCARI ADI :CLA 200 1.6 AMG Tipli , 27091030675968 Motor No'lu , WDD1173431N223863 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Kırmızı ,

Dosya kapsamında yer alan 29.07.2025 tarihli bilirkişi raporunare;

ARACIN DURUMU

Bilirkişi olarak seçilmemle, tarafıma tevdi edilmiş olan T.C Küçükçekmece İcra dairesinin 2024/15457 TLMT dosyası kapsamında, keşif için 16.07.2025 tarihinde Ziya Gökalp Mah.No:8 Başakşehir/İstanbul adresindeki HİSAR adli yedd-i emin otoparkında bulunan 34 HCT 395 plakalı aracın değer tespiti için yapılan fiziksel kontrollerde; 2015 Model Kırmızı renkli, Mercedes 1.6CLA 200 , otomatik vitesli, Benzinli, sunrooflu aracın; anahtarların mevcut olduğu fakat araçta Elektrik bulunmadığı için kontak çevrilemediği, ruhsatın görülmediği, motor kaputu açılarak motor havuzunun gözle kontrol edildiği, km?nin okunamadığı, kapıların açık olduğu, motor numarasının görülemediği, araç çalıştırılarak şanzıman ve motor durumuna bakılamadığı, CONTİNENTAL 225/40 ZR 18 Lastiklerin zayıf ve havalarının inik olduğu, sağ arka lastiğin patlak olduğu, akünün orijinal olmadığı ve bitmiş olduğu, aracın orjinalin de bulunmayan akü kısmında ek bir tesisat görüldüğü, sağ arka stop lambasının yanmış olduğu, sağ arka çamurluk boyalarının yanmadan kaynaklı olarak kavrulmuş olduğu, sağ yan kısımları yanmaya maruz kalmış, plastik aksamları erimiş, muhtelif kısımlarında çizikler, göçükler olduğu tespit edilmiştir.