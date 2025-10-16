T.C.

KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/293

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ( TEDAŞ)vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi08/01/2026günü saat: 10.45 'dir.

DOSYANO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN CİNSİ 2025/293 Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Emsal Hayat Mahallesi 742 6 Sevda Ekinci Öztekin 11,56+1022,10 TARLA 2025/294 " 742 2 Nail Büyüksaraç Mirasçıları 20,56+2091,77 TARLA 2025/295 " 741 9 Emişe Delen 1961,83 TARLA 2025/296 " 744 9 Ayşe Günaltay 464,24 TARLA 2025/297 " 745 5 Ayşe Günaltay 39,54+3797,62 TARLA 2025/298 " 699 1 Mehmet Baysaloğlu, Fatma Baysaloğlu, Şerife Baysaloğlu,Emine Baysaloğlu, Cahit Baysaloğlu, Ahmet Özcan, Sabit Baysaloğlu, Sabite Yetişti, Samiye Çağlayan, Yusuf Baysaloğlu, Şerife Dudu Özcan 902,73 TARLA 2025/299 " 689 4 Ayşe Evren, Nazım Faruk Evren, Hazım Evren, Asım Evren 5,58+458,06 TARLA 2025/300 " 689 5 Sabit Baysaloğlu 3,30+838,72 TARLA 2025/301 " 688 16 Nilüfer Eriş, Ayfer Beşibirlik, Ahmet Cafer Atalay, Nedim Han Atalay 27,85+2956,90 TARLA

1-İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ( TEDAŞ) ' ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

