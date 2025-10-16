T.C.

İZMİR

37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/148 Esas

KARAR NO : 2025/217

İ L A N

Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme suçundan,Salih ve Matra oğlu, 01/01/1993Suriye doğumlu TC Kimlik No: 99750825094, HANİ ELİBRAHİM hakkında Mahkememizin 26/02/2025tarihli, 2024/148 Esas 2025/217 Karar sayılı ilamı ile;

TCK 205/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

CMK.nun 231/5 maddesi uyarınca sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararınsanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine istinaf yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 15.10.2025

Basın No: ILN02314553 #ilan.gov.tr