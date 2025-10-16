T.C. İSTANBUL 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2017/495 Esas

KARAR NO : 2019/259

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık (Teşebbüs) suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/04/2019 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 4 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan İosebi ve Nino oğlu, 01/12/1982 doğumluKONSTANTINE GUNIA tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE YAYIMLANAN GAZETE İLE GENEL İNTERNET SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içindeİstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR 13.10.2025

Basın No: ILN02314075 #ilan.gov.tr