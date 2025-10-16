T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/260 Esas

Konu : haldun ballıbaba

İLAN

GAZİOSMANPAŞA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESSAS NO: 2025/260

Mirasbırakan 51709157960 TC Kimlik numaralı Ayşe BALLIBABA adına kayıtlı banka hesapları mevcut olup bu hesaplarda bir miktar para bulunduğu, söz konusu hesaplar aşağıdaki şekilde olduğu,

Türkiye İş Bankası Rami Kışla Caddesi Şubesi 150036 numaralı hesapta 59.311,83 TL

Türkiye İş Bankası Çatalca Şubesinin 3225122 hesap numaralı hesapta 0,59 Euro

Türkiye İş Bankası Çatalca Şubesinin 389205 hesap numaralı hesapta 655.830,30 TL

Türkiye İş Bankası Çatalca Şubesinin 470742 hesap numaralı hesapta 285.285.320,92 TL

Türkiye İş Bankası Çatalca Şubesinin 3241343 hesap numaralı hesapta 1.709,03 USD

Türkiye İş Bankası Çatalca Şubesinin 3222780 hesap numaralı hesapta 128.574,53 EURO

Ziraat Bankası Çatalça Şubesinin 5696508-5002 hesap numaralı hesapta 424,56 TL

Ziraat Bankası Çatalca Şubesinin 5696508 - 5006 hesap numaralı hesabında 5.901,02 TL

Müvekkilinin Murisi Ayşe BALLIBABA'DAN kalan ve yukarıda belirtmiş oldukları banka hesaplarında bulunan paranın (faizi dahil) üzerindeki elbirliği mülkiyetin kaldırılarak paylı mülkiyete dönüştürülmesine, mirasçılık belgesine göre müvekkilinin ve diğer hissedarların paylarının gerekçeli kararda belirtilmesine karar verilmesini talep ve dava ettiği,TMK'nın 644'ne göre davacı tarafından açılan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davasına karşı tebliğden itibaren 1 ay içerisinde varsa itirazlarınızı bildirmeniz veya ortaklığın giderilmesi davası açmanız, belirlenen süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürümediğiniz veya paylaşma davası açmadığınız takdirde istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği ve belirtilen gün ve saatte (08/01/2026 Günü Saat: 09:50) duruşmada hazır bulunmanız, geçerli bir özrünüz olmadan mahkememizde hazır bulunmadığınız taktide duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılacak işlemlere itiraz edilemeyeceği hususu tarafınıza (Haldun BALLIBABA T.C. 516*****638) tebliğ ve ihtar olunur. Meşruhatını içeren davetiye ile tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 15.10.2025

Basın No: ILN02314083 #ilan.gov.tr