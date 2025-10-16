T.C.

BOZÜYÜK

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS No:2025/212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231

Bilecik ili Bozüyük İlçesi Eceköy sınırları içerisinde Bozüyük Belediye Başkanlığı'nın mevzi imar planı içerisinde bulunan cinsi tarla olan taşınmazlarda davacı ile taşınmaz malikleri arasında anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle Mahkememizde aşağıda gösterilen esas numaralı dava dosyalarında kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil istemli dava açıldığı, Kamulaştırma Kanununun 10/4.maddesi gereğince İLAN OLUNUR. 13.10.2025

DOSYA NO İL İLÇE KÖY PARSEL

2025/212 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 433

Davalılar; Neslihan Demir, Yücel Demir, Kamil Demir, Kazım Demir

2025/213 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 426

Davalı; Selman Polat

2025/214 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 398

Davalılar; Zeynep Kaya, Zeki Kaya, Ahmet Kaya, Zekiye Hancı, Emsal Yıldız, Aysel Yıldız, Mehmet Kaya, Metin Kaya

2025/215 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 341

Davalı; Sedat Demir

2025/216 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 263

Davalılar; Zeynep Kaya, Zeki Kaya, Ahmet Kaya, Zekiye Hancı, Emsal Yıldız, Aysel Yıldız, Mehmet Kaya, Metin Kaya

2025/217 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 264

Davalılar; Nurettin Van, Sabri Van, Rahime Van

2025/218 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 334

Davalılar;Ayten Akdemir ,Necdet Metin, Yaşar Metin , Bedriye Şen, Esra Kazanç, Ruhi Gürcan, Zehra Gürcan, Garip Yıldız, Çetin Yıldız, Metin Yıldız, Kadriye Koç, Şenay Hacıoğlu, Pınar Güllü, Akın Arı Öncay Arı, Gülşen Demir, Ummuhan Şu, Seviye Göktürk, Murat Arı, Mustafa Arı, MuradiyeÜnver, İsmet Mercan,Hülya Demirel, Ali Rıza Mercan,Safiye Duman ,Süheda Kahveci,Müjde Özer,Telat Kahveci Necmettin Kahveci,Murat Kahveci Onur Kahveci,Nebahat Kahveci,Meliha Kahveci

2025/219 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 335

Davalılar;Nurettin Van, Sabri Van, Rahime Van

2025/220 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 336

Davalılar;Zeynep Kaya, Zeki Kaya, Ahmet Kaya, Zekiye Hancı, Emsal Yıldız, Aysel Yıldız, Mehmet Kaya, Metin Kaya

2025/221 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 340

Davalılar;Ayten Akdemir ,Necdet Metin, Yaşar Metin , Bedriye Şen, Esra Kazanç, Ruhi Gürcan, Zehra Gürcan, Garip Yıldız, Çetin Yıldız, Metin Yıldız, Kadriye Koç, Şenay Hacıoğlu, Pınar Güllü, Akın Arı Öncay Arı, Gülşen Demir, Ummuhan Şu, Seviye Göktürk, Murat Arı, Mustafa Arı, MuradiyeÜnver, İsmet Mercan,Hülya Demirel, Ali Rıza Mercan,Safiye Duman ,Süheda Kahveci,Müjde Özer,Telat Kahveci Necmettin Kahveci,Murat Kahveci Onur Kahveci,Nebahat Kahveci,Meliha Kahveci

2025/222 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 85

Davalılar;Ayten Akdemir ,Necdet Metin, Yaşar Metin , Bedriye Şen, Esra Kazanç, Ruhi Gürcan, Zehra Gürcan, Garip Yıldız, Çetin Yıldız, Metin Yıldız, Kadriye Koç, Şenay Hacıoğlu, Pınar Güllü, Akın Arı Öncay Arı, Gülşen Demir, Ummuhan Şu, Seviye Göktürk, Murat Arı, Mustafa Arı, MuradiyeÜnver, İsmet Mercan,Hülya Demirel, Ali Rıza Mercan,Safiye Duman ,Süheda Kahveci,Müjde Özer,Telat Kahveci Necmettin Kahveci,Murat Kahveci Onur Kahveci,Nebahat Kahveci,Meliha Kahveci

2025/223Esas; Bilecik Bozüyük Eceköy 240

Davalılar; Sadife Demir, Selim Yıldız Hüseyin Yıldız

DOSYA NO İL İLÇE KÖY PARSEL

2025/224 Esas; Bilecik Bozüyük Eceköy 241

Davalılar;Fatma Gürcan, Mahmut Günteki, Osman Günteki

2025/225 Esas ; Bilecik Bozüyük Eceköy 242

Davalı;Kadir Serbest

2025/226 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 243

Davalı;Himmet Yıldız

2025/227 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 245

Davalı; Hatice Demir Taşdeler

2025/228 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 247

Davalılar;Neslihan Demir, Yücel Demir, Kamil Demir, Kazım Demir

2025/229 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 248

Davalılar;Nihat Demir, Sedat Demir, Fatma Gürtay, Hatice Demir Taşdeler

2025/230 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 249

Davalılar;Ayten Akdemir ,Necdet Metin, Yaşar Metin , Bedriye Şen, Esra Kazanç, Ruhi Gürcan, Zehra Gürcan, Garip Yıldız, Çetin Yıldız, Metin Yıldız, Kadriye Koç, Şenay Hacıoğlu, Pınar Güllü, Akın Arı Öncay Arı, Gülşen Demir, Ummuhan Şu, Seviye Göktürk, Murat Arı, Mustafa Arı, MuradiyeÜnver, İsmet Mercan,Hülya Demirel, Ali Rıza Mercan,Safiye Duman ,Süheda Kahveci,Müjde Özer,Telat Kahveci Necmettin Kahveci,Murat Kahveci Onur Kahveci,Nebahat Kahveci,Meliha Kahveci

2025/231 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 250

Davalı: Ayşe Bal

