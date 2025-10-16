T.C. BOZÜYÜK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

BOZÜYÜK
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS No:2025/212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231
Bilecik ili Bozüyük İlçesi Eceköy sınırları içerisinde Bozüyük Belediye Başkanlığı'nın mevzi imar planı içerisinde bulunan cinsi tarla olan taşınmazlarda davacı ile taşınmaz malikleri arasında anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle Mahkememizde aşağıda gösterilen esas numaralı dava dosyalarında kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil istemli dava açıldığı, Kamulaştırma Kanununun 10/4.maddesi gereğince İLAN OLUNUR. 13.10.2025
DOSYA NO İL İLÇE KÖY PARSEL
2025/212 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 433
Davalılar; Neslihan Demir, Yücel Demir, Kamil Demir, Kazım Demir
2025/213 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 426
Davalı; Selman Polat
2025/214 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 398
Davalılar; Zeynep Kaya, Zeki Kaya, Ahmet Kaya, Zekiye Hancı, Emsal Yıldız, Aysel Yıldız, Mehmet Kaya, Metin Kaya
2025/215 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 341
Davalı; Sedat Demir
2025/216 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 263
Davalılar; Zeynep Kaya, Zeki Kaya, Ahmet Kaya, Zekiye Hancı, Emsal Yıldız, Aysel Yıldız, Mehmet Kaya, Metin Kaya
2025/217 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 264
Davalılar; Nurettin Van, Sabri Van, Rahime Van
2025/218 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 334
Davalılar;Ayten Akdemir ,Necdet Metin, Yaşar Metin , Bedriye Şen, Esra Kazanç, Ruhi Gürcan, Zehra Gürcan, Garip Yıldız, Çetin Yıldız, Metin Yıldız, Kadriye Koç, Şenay Hacıoğlu, Pınar Güllü, Akın Arı Öncay Arı, Gülşen Demir, Ummuhan Şu, Seviye Göktürk, Murat Arı, Mustafa Arı, MuradiyeÜnver, İsmet Mercan,Hülya Demirel, Ali Rıza Mercan,Safiye Duman ,Süheda Kahveci,Müjde Özer,Telat Kahveci Necmettin Kahveci,Murat Kahveci Onur Kahveci,Nebahat Kahveci,Meliha Kahveci
2025/219 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 335
Davalılar;Nurettin Van, Sabri Van, Rahime Van
2025/220 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 336
Davalılar;Zeynep Kaya, Zeki Kaya, Ahmet Kaya, Zekiye Hancı, Emsal Yıldız, Aysel Yıldız, Mehmet Kaya, Metin Kaya
2025/221 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 340
Davalılar;Ayten Akdemir ,Necdet Metin, Yaşar Metin , Bedriye Şen, Esra Kazanç, Ruhi Gürcan, Zehra Gürcan, Garip Yıldız, Çetin Yıldız, Metin Yıldız, Kadriye Koç, Şenay Hacıoğlu, Pınar Güllü, Akın Arı Öncay Arı, Gülşen Demir, Ummuhan Şu, Seviye Göktürk, Murat Arı, Mustafa Arı, MuradiyeÜnver, İsmet Mercan,Hülya Demirel, Ali Rıza Mercan,Safiye Duman ,Süheda Kahveci,Müjde Özer,Telat Kahveci Necmettin Kahveci,Murat Kahveci Onur Kahveci,Nebahat Kahveci,Meliha Kahveci
2025/222 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 85
Davalılar;Ayten Akdemir ,Necdet Metin, Yaşar Metin , Bedriye Şen, Esra Kazanç, Ruhi Gürcan, Zehra Gürcan, Garip Yıldız, Çetin Yıldız, Metin Yıldız, Kadriye Koç, Şenay Hacıoğlu, Pınar Güllü, Akın Arı Öncay Arı, Gülşen Demir, Ummuhan Şu, Seviye Göktürk, Murat Arı, Mustafa Arı, MuradiyeÜnver, İsmet Mercan,Hülya Demirel, Ali Rıza Mercan,Safiye Duman ,Süheda Kahveci,Müjde Özer,Telat Kahveci Necmettin Kahveci,Murat Kahveci Onur Kahveci,Nebahat Kahveci,Meliha Kahveci
2025/223Esas; Bilecik Bozüyük Eceköy 240
Davalılar; Sadife Demir, Selim Yıldız Hüseyin Yıldız
DOSYA NO İL İLÇE KÖY PARSEL
2025/224 Esas; Bilecik Bozüyük Eceköy 241
Davalılar;Fatma Gürcan, Mahmut Günteki, Osman Günteki
2025/225 Esas ; Bilecik Bozüyük Eceköy 242
Davalı;Kadir Serbest
2025/226 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 243
Davalı;Himmet Yıldız
2025/227 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 245
Davalı; Hatice Demir Taşdeler
2025/228 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 247
Davalılar;Neslihan Demir, Yücel Demir, Kamil Demir, Kazım Demir
2025/229 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 248
Davalılar;Nihat Demir, Sedat Demir, Fatma Gürtay, Hatice Demir Taşdeler
2025/230 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 249
Davalılar;Ayten Akdemir ,Necdet Metin, Yaşar Metin , Bedriye Şen, Esra Kazanç, Ruhi Gürcan, Zehra Gürcan, Garip Yıldız, Çetin Yıldız, Metin Yıldız, Kadriye Koç, Şenay Hacıoğlu, Pınar Güllü, Akın Arı Öncay Arı, Gülşen Demir, Ummuhan Şu, Seviye Göktürk, Murat Arı, Mustafa Arı, MuradiyeÜnver, İsmet Mercan,Hülya Demirel, Ali Rıza Mercan,Safiye Duman ,Süheda Kahveci,Müjde Özer,Telat Kahveci Necmettin Kahveci,Murat Kahveci Onur Kahveci,Nebahat Kahveci,Meliha Kahveci
2025/231 Esas Bilecik Bozüyük Eceköy 250
Davalı: Ayşe Bal
