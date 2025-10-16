T.C. BAYKAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

SAYI : 2025/190 Esas

DAVALI : SELAMİ ÖZBAY - 34045092614

Beşminare Mah. 1328 Sk. Toki 5.Etap A Blok Daire 1 Bitlis Merkez/ BİTLİS

SABAHATTİN ve SABİHA oğlu, 10/06/1994 dogumlu,

Davacı , LEYLA KURTAY ile Davalı , SELAMİ ÖZBAY arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat Ve Hediyelerin Geri Verilmesi) davası nedeniyle;

Mahkememizce, davalı Selami ÖZBAY'ın yurt içi ikametgah adresine yapılan tebligatların iade gelmesi, MERNİS adresinin bulunmaması ve adres araştırmasından da bir netice alınmaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesi ve tensip zaptına karşı cevap verme süreniz 2 (iki) haftadır. Cevap dilekçesi ile tüm delillerinizi hangi vakıanın delili olduğunu belirtmeniz, elinizde bulunan belgeleri dilekçenize eklemeniz; başka getirilecek dosya ve belgeleri dilekçenizde bildirmeniz gerekmektedir. Ayrıca kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz de mümkündür. Belirtilen 2 (iki) haftalık süre içinde cevap vermemeniz halinde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve söz konusu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, HMK'nın 147.maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu İLANEN tebliğ olunur.15/10/2025

