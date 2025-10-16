SARAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

SARAY (TEKİRDAĞ) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/179 Esas

KARAR NO : 2023/201

Davacı SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Mahkememizin 18/05/2023 tarih 2022/179 Esas 2023/201 Karar sayılı ilamında özetle ;

''1-Mahkememizin 16/09/2015 tarihli, 2010/265 esas, 2015/335 karar sayılı kararında DİRENİLMESİNE, şeklinde karar verilmiş olup, iş bu karara Saray Belediye Başkanlığı vekili tarafından 2 haftalık süresi içinde temyiz başvurusunda bulunulduğu, mahkememizce verilen hükmün ve temyiz başvuru dilekçesinin davalı Akademi Gayrimenkul inşaat Taahhüt Basın ve Yayıncılık Gazetecilik Dağıtım ve Reklam Ticaret Ltd. Şti'ye tüm tebligat işlemlerine rağmen tebliğ edilemediği, adreste tespit edilemediğinden T.K 35 madde uyarınca da tebligat yapılamadığı anlaşılmış olup,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/10/2025

Basın No: ILN02314784 #ilan.gov.tr