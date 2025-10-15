T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/69 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/69 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Erenler Mah, Çiftlik Mevkii,7375 Parsel Üzerinde3 A MeskenVe 3A Dükkan BulunanTaşınmaz - Yüzölçümü : 342,36 m2- İmar Durumu: bilirkişi- raporunda mevcuttur-Kıymeti : 18.474.480,00 TL- KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 13:58
Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 13:58
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 13:58
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 13:58
13/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
