İLAN

T.C. KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/27

DAVALILAR : 1-RAİM ARİF AYDIN

:2-TAHİR ASAN ASAN

Davacı tarafından davalılar aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu; Kırklareli Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 19/03/2020 tarihli 2020/330 Esas ve 2020/340 Karar sayılı ilamın, gerekli inceleme ve araştırma olmaksızın verilmiş olduğu ve mirasçılık belgesinin sahte belgelerle alındığından bahisle Kırklareli Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ait 2020/330 E - 2020/340 K sayılı veraset ilamının iptaline karar verilmesi talep edilmiş olmakla dava dilekçesi ve tensip zaptının tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 Sayılı Kanunun 31/1 maddesi gereğince iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ yapılmış sayılacaktır.

Dava dilekçesinin ve tensip zaptının tebliği olup, iş bu tebliği aldığınız tarihten itibaren HMK 122,126,128 ve 129 maddeleri gereğince usulüne uygun düzenlenmiş cevap dilekçenizi her bir davacı için ayrı posta giderini ve savunmanızın dayanağı olarak ileri sürdüğünüz her bir vakıanın hangi deliller ile ispat edileceğini ve delillerin nereden getirtileceğinin iki (2) haftalık kesin süre içerisinde mahkemeye sunmanız; süresi içinde cevap vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur. 01/10/2025

Basın No: ILN02312946 #ilan.gov.tr