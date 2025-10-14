T.C.

NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

2024/306 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/306 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir ili, Merkez ilçesi, 15 Temmuz mahallesi, Çorak mevkii, 1923 ada, 9 parselde bulunan 3.144,82 m2 yüzölçümlü ana taşınmazda 169/5296 arsa paylı, 3.kat, mesken nitelikli 15 nolu bağımsız bölüm taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Kesinleşen 31/10/2024 tarihli bilirkişi raporunda; "15 Temmuz Mahallesi 1923 Ada 9 Nolu Parsel 15 nolu bağımsız bölümde bulunan, Dokuz Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası niteliğindeki ana taşınmaz arsanın toplam 3.144,82 m² yüzölçümüne sahip,mesken niteliğindeki Normal 3. kat 15 nolu bağımsız bölüm arsa payı 169/5296, tam hissesinin borçlu adına kayıtlı olduğu görülmüştür.

Taşınmaz üzerinde Dokuz Katlı Betonarme Apartman binası bulunmaktadır. Apartman binası Bodrum+Zemin+Normal 7 kattan oluşmaktadır. Apartman binasının bodrum katında hidrofor, sığınak, ortak depo ve kazan dairesi, zemin katında ve diğer katlarda 4 er mesken olup toplamda 32 mesken mevcuttur. Apartman binası alüminyum doğrama dış kapılı, ahşap kırma çatılı, çift asansörlü, zeminler fayans kaplamalı, tavanlar ışıklı dekoratif asma tavanlıdır.

Normal 3. Kat 15 nolu bağımsız bölümdeki taşınmaz çelik kapılı, pvc doğrama pencereli, ahşap panel içkapılı, mutfak dolabı ve mermer tezgahı yapılı, 4 oda+1 salon+ 1kiler+ 1 mutfak+2 balkon +1wc lavabo+ 1 ebeveyn banyosundan oluşmaktadır. Mesken net alanı 161 m2 dir.

Taşınmaz için 16/03/2017 tarihli inşaat ruhsatı ve 18/11/2019 tarihli yapı kullanma izin belgesi mevcuttur.

Ana taşınmaz çevresi bahçe duvarı ile çevrili olup, bahçe içerisinde açık otopark, çocuk oyun alanı ve kamelya oturma grupları mevcuttur.

Parselin yakın çevresinde konut yapıları bulunmakla birlikte, Nevşehir Devlet Hastanesine 900 metre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine 2.10 km , Zübeyde Hanım Caddesine (Avanos yolu) 330 metre mesafededir." denilmiştir.

Adresi : 15 Temmuz Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:21 İç Kapı No:15 Merkez/ NEVŞEHİR

İmar Durumu: Nevşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-40878925-000-42680 sayılı yazısı ile "Şehrimiz imar planına göre (E:1.60 Yençok:24.50) konut ve Tick2 alanına isabet etmektedir.(Tick2 notasyonlu alanlarda zemin katlara ticaret olarak izin vermeye belediyesi yetkilidir. Bu alanlarda asma kat yapılamaz. Zemin kat üzerinde ticari kullanımlar yer almaz. Bu alanlarda konut ve ticaret kullanımları bir arada yer alabilir.)" şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 4.541.803,19 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1-Nevşehir 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/271 Esas sayılı dosyasından konulmuş olan "Diğer (Konusu: Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; 03/12/2024 tarihinden başlamak üzere 1 YILLIK KESİN MÜHLET VERİLMESİNE şeklinde verilen kesin mühlet kararı vardır. 12/12/2024 tarih 2024/271 Esas Sayılı Yazı.)" şeklinde 13/12/2024 tarihli 36836 yevmiye nolu beyan vardır.

2-Nevşehir 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 2024/271 Esas sayılı dosyasından "İhtiyati Tedbir: Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 04/07/2024 tarih 2024/271 ESAS sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama: KONKARDATO DAVASI NEDENIYLE )"şeklinde 04/07/2024 tarihli 18109 yevmiye nolu şerh vardır.

Ancak, Nevşehir 2.Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)'nin 2024/271 Esas sayılı dosyasının 07/07/2025 tarihli ara kararı ile taşınmazın satışına izin verilmiştir.

Diğer hususlar tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 14:05

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 14:05

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 14:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02311068 #ilan.gov.tr