T.C.

NEVŞEHİR 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2025/81 08.10.2025 Karar No: 2025/173

İLAN

Mahkememizin 09/09/2025 tarihli 2025/81 Esas 2025/173 Karar sayılı ilamı ile sanık Lucky Obınna MADUFORO hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan neticeten 1 YIL8 AY HAPİS , 12.500,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, VERİLEN HÜKÜMLERİN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın, sanığa, bilinen adreslerinde tebligat yapılamadığı, yapılan adres araştırmasında ise tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği, ayrıca sanık hakkında başka Mahkemelerce yakalama emri bulunduğunun da önüne alındığında, gerekçeli karartebliğ edilemeyen Ishmael ve Ugorsı oğlu 27/07/1992 doğumlu sanık Lucky Obınna MADUFORO'ya Mahkememiz kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin kararı sanık Lucky Obınna MADUFORO yönünden tebliğinden itibareniki haftalık yasal süre içerisinde Mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak üzere ya da bulunduğu yer yargı merciine aynı şekilde yapacağı başvuru üzerine veya ilgilinin cezaevinde olması halinde aynı şekilde cezaevi veya tutukevi idaresine yapacağı başvuru üzerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yoluna başvurabileceği, aksi taktirde kararın kesinleşeceği,ilan tarihinden itibaren7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02309475 #ilan.gov.tr