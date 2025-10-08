T.C. DENİZLİ 3. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
2025/34 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup. ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Saraylar Mahalle, 6651 Ada, 5 Parsel, 5 Nolu BB. - Yüzölçümü: 31 m2 Kıymeti: 4.000.000,00 TLKDV: %20
|1.Artırma
|Başlangıç: 18/11/2025 - 14:52 - Bitiş : 25/11/2025 - 14:52
|2.Artırma
|Başlangıç: 18/12/2025 - 14:52 - Bitiş : 25/12/2025 - 14:52
2 NO'LU Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Saraylar Mahalle, 6651 Ada, 5 Parsel, 6 Nolu BB. - Yüzölçümü: 32 m2Kıymeti: 4.000.000,00 TLKDV : %20
|1.Artırma
|Başlangıç: 19/11/2025 - 10:26 - Bitiş : 26/11/2025 - 10:26
|2.Artırma
|Başlangıç: 19/12/2025 - 10:26 - Bitiş : 26/12/2025 - 10:26
3 NO'LU Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Saraylar Mahalle, 6651 Ada, 4 Parsel. - Yüzölçümü : 182 m2Kıymeti : 35.877.270,00 TLKDV: %20
|1.Artırma
|Başlangıç: 20/11/2025 - 14:59 - Bitiş : 27/11/2025 - 14:59
|2.Artırma
|Başlangıç: 22/12/2025 - 14:59 - Bitiş : 29/12/2025 - 14:59
06/10/2025
