T.C. DENİZLİ 3. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/34 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup. ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Saraylar Mahalle, 6651 Ada, 5 Parsel, 5 Nolu BB. - Yüzölçümü: 31 m2 Kıymeti: 4.000.000,00 TLKDV: %20

1.Artırma Başlangıç: 18/11/2025 - 14:52 - Bitiş : 25/11/2025 - 14:52 2.Artırma Başlangıç: 18/12/2025 - 14:52 - Bitiş : 25/12/2025 - 14:52

2 NO'LU Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Saraylar Mahalle, 6651 Ada, 5 Parsel, 6 Nolu BB. - Yüzölçümü: 32 m2Kıymeti: 4.000.000,00 TLKDV : %20

1.Artırma Başlangıç: 19/11/2025 - 10:26 - Bitiş : 26/11/2025 - 10:26 2.Artırma Başlangıç: 19/12/2025 - 10:26 - Bitiş : 26/12/2025 - 10:26

3 NO'LU Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Saraylar Mahalle, 6651 Ada, 4 Parsel. - Yüzölçümü : 182 m2Kıymeti : 35.877.270,00 TLKDV: %20

1.Artırma Başlangıç: 20/11/2025 - 14:59 - Bitiş : 27/11/2025 - 14:59 2.Artırma Başlangıç: 22/12/2025 - 14:59 - Bitiş : 29/12/2025 - 14:59

06/10/2025

Basın No: ILN02308659 #ilan.gov.tr