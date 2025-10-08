T.C.

ANKARA BATI 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/246 Esas

DAVALI : HATİCE KARA Gürleyik Mah. Dr. Cihat Aytaş Cad. Kışla Camii Karşısı No:50Osmancık/ ÇORUM

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Dilekçeler aşaması tamamlandığından Hukuk Muhakemeleri Kanununun 137/1. maddesi gereğince ön inceleme aşamasına geçilmesine,

2-Ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına,

3-Ön inceleme duruşmasının taraflara bildirilmesine, çıkarılacak davetiyelerde; Hukuk Muhakemeleri Kanununun 139/1. maddesi uyarınca; "tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar erileceği" hususunun taraflara ihtarına(davalıya ilanen tebligat yoluyla ihtarına),

Ön inceleme duruşmasının 23/12/2025 günü saat 10:20'de icra edilmesine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu karar verildi.03/10/2025

Basın No: ILN02307866 #ilan.gov.tr