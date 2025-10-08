KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

01) 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (e) bendi gereğince, Kula Belediye Meclisinin 08/08/2025 tarih, 2025-094 sayılı kararı ile Belediye encümenine verilen yetki doğrultusunda madde 2'de belirtilen taşınmaz üzerinde; Termal Tesisin (min. 200 yatak kapasiteli- 5 yıldız niteliğinde) şartnameye uygun olarak bütün giderleri istekli (yüklenici) tarafından karşılanmak üzere yapımı, tefrişi ve ihale şartnamesi hükümlerine göre sınırlı ayni hak (intifa hakkı karşılığı) tesisi kurularak, işletilmesi ve 29 yıllık sürenin sonunda Kula Belediyesine devredilmesi işleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. (a) Maddesi gereğince kapalı teklif usulü arttırma suretiyle ihale yapılacaktır.

02) İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeninin huzurunda Belediye Başkanlığı odasında yapılacaktır.

No Mahallesi Ada Parsel Parselin Yüzölçümü Cinsi İhalenin Muhammen Bedeli %3 Geçici Teminat (m²) Tarihi Saati (Yıllık TL) (TL) 29 yıl üzerinden hesaplanmıştır. 1 Şehitlioğlu 139 177 Bodrum Kat:1072m² Zemin Kat:1552m² Termal SPA 1 Yıllık Kira Bedeli 03.11.2025 11:00 600.000,00TL 1.827.000,00TL 139 177 21.279,84m² Arsa 1 Yıllık İntifa Hakkı Bedeli 03.11.2025 11:00 600.000,00TL 139 177 21.279,84m² İşletme Hakkı Bedeli 03.11.2025 11:00 900.000,00TL (Tahmini Bedel)

Sınırli Ayni Hak Tesisi yıllık kira bedeli teklifi ile Termal SPA Tesisi Yıllık Kira Bedeli teklifi sabit olup, İşletme Hakkı Bedeli toplam yıllık gayrisafi işletme hasılatının %1'inden (yüzdebir) başlanarak teklif sunulacaktır. İhale değerlendirilmesinde bu oran esas alınacaktır. İstekliler tekliflerinde, nispi işletme hakkı bedelinin hesaplanmasında kullanılacak nispetleri % (yüzde) olarak, rakamla ve yazıyla, okunaklı, silintisiz ve kazıntısız şekilde belirteceklerdir.

04) İhaleye Girecekler;

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İsteklilerin:

4.1- Kanuni yerleşim yeri belgesi vermesi ( 2025 yılında alınmış olacaktır. Şirketlerde bu belge aranmayacak olup, Gerçek kişiler için adres bildirgesi verilecektir.)

4.2- Türkiye de tebligat için adres göstermesi, (yazışma)

4.3- 2025 yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,(İhale İlan tarihinden sonra alınmış aslı veya noter tasdikli sureti )

a) İlgisine göre Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) (Aslı veya noter tasdikli sureti )

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.4-İmza sirkülerini vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,(Türkiye'de şubesi bulanmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.5-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.6- Aşağıda belirtilen şekilde geçici teminat vermesi,

4.6-1-Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27. Maddesine uygun olarak düzelenmiş banka teminat mektupları,

c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller.

4.6-2-Teminatların Teslim Yeri :

Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından Kula Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayanların teminatları hemen geri verilir.

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

4.7- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

4.8- İsteklilerden talep edilecek olan belgeler şartnamenin 11.3 maddesindeki esaslar ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

4.9- İsteklilerin vadesi gelmiş olup ödenmeyen vergi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslının ibraz edilmesi

4.10- İsteklilerin vadesi gelmiş olup ödenmeyen sosyal güvenlik pirim borcu olmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslının ibraz edilmesi.

4.11- İhaleye katılacak olan istekli firmanın ödenmiş sermayesinin en az 1.000.000,00 TL (BirMilyon Türk Lirası) olduğunu gösterir belge.

4.12- İsteklinin ihale konusu iş ile ilgili (otel veya turizm işletmesi) en az 3 yıldızlı olmak kaydıyla 5 yıllık iş tecrübesi olduğunu gösterir, iş deneyim belgesi sunması gereklidir.

4.13- İstekli söz konusu yapım işine ait 550 takvim günü için hazırlanmış aylık iş programını düzenleyerek dış zarfın içerisinde idareye vermek zorundadır.

4.14- Kula Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünden alınmış yer görme belgesi,

4.15- Her sayfası istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi ve ihale evrakları

4.16- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuzun konulması zorunludur.

İstekliler posta ile teklif vermeleri durumunda tekliflerini en geç 03.11.2025 Pazartesi günü saat:10.50'ye kadar Kula Belediyesi Gelirler Müdürlüğü Dört Eylül Mah. Yunus Emre Cad. No:92 Kula MANİSA adresinde olacak şekilde iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen postalar dikkate alınmaz.

İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Gelirler Müdürlüğü Bürosunda görülebileceği gibi aynı müdürlükten suret alınabilir.

İhaleye katılabilmek için 1.000TL bedel karşılığında İhale Şartnamesi alınması zorunludur.

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

Hikmet DÖNMEZ

Belediye Başkanı

