İSTANBUL 35. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/476 Esas

KARAR NO: 2025/852

Davacı FEHMİ CEVAT TOSYALI aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;

A-Davanın KABULÜ ile,

1-İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, Ada Çiftliği Mevkii 156Ada 1 parselde kayıtlı "TARLA"ana taşınmaz nitelikli 18 bağımsız bölüm numaralı mesken nitelikli taşınmaz üzerindeki ortaklığın umuma açık şekilde açık artırma yoluyla satış suretiyle GİDERİLMESİNE,

2- İstanbul İli, Şişli İlçesi, Halaskargazi Mahallesi, 680 Ada 18 parselde kayıtlı "Yedi Kat Ondört meskenli Kargir Apartman" ana taşınmaz nitelikli 6 bağımsız bölüm numaralı mesken nitelikli taşınmaz üzerindeki ortaklığın umuma açık şekilde açık artırma yoluyla satış suretiyle GİDERİLMESİNE,

Mahkememizin bu kararına karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde (HMK 345/1) mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere tarafların istinaf yasa yoluna başvuru hakkı bulunduğuna dair davacı vekilinin davalının yokluğunda verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 08/07/2025

Davalı EMRE TOSYALI'ya ilan tarihinden bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağından, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/09/2025

Basın No: ILN02308655 #ilan.gov.tr