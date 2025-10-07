İLAN

T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/704 Esas

DAVALILAR : İMRAN ÖZLÜGİL-15344921874

Recep ve Nurhan'dan olma, 20/05/1965 doğumlu

Bozkurt Mahallesi Derici Sokak No:93 Uşak Merkez/ UŞAK

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/03/2026 günü saat: 10,05'da 'TMK 644'e göre ... belirtilen süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri süremediğiniz veya paylaşma davası açmadığınız takdirde istem konusu mal üzerinde elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği ihtar ve tebliğ olunur.' hususunda, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 01/10/2025

