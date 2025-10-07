T.C. İSTANBUL 18. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2024/142

Karar No: 2025/255

İLAN

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 29/05/2025 tarih ve 2024/142 esas, 2025/255 sayılı kararı ile sanık Murat Mumcu hakkında 5237 Sayılı TCK.nun 158/1-f-son, 62, 52/2, 52/4, 53/1 maddeleri uyarınca 3 yıl 4 ay hapis ve 9.500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına yokluğunda karar verilmiş olup, tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememesi nedeniyle;

SANIK MURAT MUMCU-Tc No: 32750027938- Fehmi ve İsminur oğlu, 19/08/1991 Malatya Doğumlu, Malatya-Doğanşehir nüfusuna kayıtlı

Sanığın Türkiye'de belirli bir adresinin olmadığı anlaşılmakla,

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetini içeren bu yazının tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazetede ve genel internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkeme zabıt katibine yapılacak müracaat üzerine zabıt katibi tarafından yapılan tutanağın hakime tasdik ettirilmesi suretiyle veya bulunulan ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanlar ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunularak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunulabilecekleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 06.10.2025

Basın No: ILN02307391 #ilan.gov.tr