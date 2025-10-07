İLAN

ARAKLI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/295 Esas

Davacı Ümit Sirel tarafından davalı Renan Menşure Yazan (Ahmet Hamdi ve Unageorgina kızı, 15/03/1970 doğumlu) aleyhine açılan ve Mahkememizin (Araklı Sulh Hukuk Mahkemesinin) 2021/295 Esas sayılı dava dosyasında görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında mahkememize bildirilen adresindeki davalı Renan Menşure Yazan'a Yenileme dilekçesi tebliğ edilemediği gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri gereğince adı geçen davalıya ön inceleme duruşmasının bırakıldığı 05/01/2026 günü saat 09:45'de mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde "yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği ve değiştirebileceği,sulh için gerekli hazırlığı yapmanız" ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

