T.C. MARDİN AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/591 Esas

KARAR NO : 2025/411

Davacı Mehmet Emin Alparslan ile davalı Karıma Benekka arasında mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:1-Mardin İli, Artuklu İlçesi, Ortaköy Mahallesi cilt 74 Hane 3 BSN 26 da kayıtlı Abdülmecit ve Methiye oğlu 01/01/1948 Ortaköy doğumlu 4110845150 TC Kimlik numaralı Mehmet Emin ALPARSLAN ile Fas Krallığı uyruklu KARIMA BENAKKA 'nın BOŞANMALARINA,

2-TMK 174/1 maddesi uyarınca belirlenen 100.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

3-TMK 174/2 maddesi uyarınca belirlenen 20.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Adli yardım talebi kabul edildiğinden başlangıçta tahsil edilmeyen hüküm tarihi itibariyle alınması gereken 615,40TL başvurma harcı 615,40 TL peşin harç olmak üzere toplam 1.230,80 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T (Madde-13 İkinci Kısım İkinci Bölüm) göre hesaplanan 30.000,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacı tarafından yapılan;9.768,00 TL İlanen Tebligat Ücreti, 207,00-TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 9.975,00 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davalı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerine bırakılmasına,

7-Kullanılmayan gider avansının bulunması halinde kararın kesinleşmesinden sonra HMK'nun 333. maddesi uyarınca resen yatırana İADESİNE, karar verildiği, iş bu kararın davalı Karıma BENEKKA'ya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere istinaf edilmediğinde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02306174 #ilan.gov.tr