T.C.

POLATLI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1059 Esas

2. İ L A N Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Ankara İli, Polatlı İlçesi, Yenimehmetli Mahallesi, Cilt No: 97, Hane No: 46, BSN: 80' de nüfusa kayıtlı, Ali ve Saniye'den olma, 09/09/1974 Polatlı doğumlu, 14365174764 T.C. kimlik numaralı HACI ÖZTÜRK'ten 1996 yılından beri haber alınamadığı, ortadan kaybolduğu ve yapılan tüm aramalara rağmen bugüne kadar bulunamadığı bildirildiğinden, gaipliğine karar verilmesi istenen HACI ÖZTÜRK isimli şahıs hakkında bilgisi ve görgüsü bulunan kişilerin işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren altı ay içerisinde Polatlı 1.Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları ilan olunur. 25.09.2025

Basın No: ILN02306036 #ilan.gov.tr