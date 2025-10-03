İ L A N

T.C. KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



Sayı : 2024/146 Esas

KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ileKAYYIM KÜTAHYA DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Kütahya İli, Merkez İlçesi, Paşam Sultan Mahallesi, 137 ada 3 parsel sayılı taşınmazın tapu kayıt maliklerinden; Hafize (Hasibe kızı), Esma (Hasibe kızı), Hacı Osman (Eski oğlu):Zeliha kocası, Naime (Zeliha kızı), Mehmet Ali (Zeliha oğlu), Mehmet (Zeliha oğlu), Zekiye (Karaağazade): Ömer karısı, Ahmet (Karaağazade): Ömer oğlu, Halime (Karaağazade): Ömer kızı, Rıza (Yesarizade): Faiz oğlu, Nuri (Karaağazade): Hacı Ali oğlu, Lütfi (Karaağazade): Hacı Ali oğlu, Mustafa(Karaağazade): Hacı Ali oğlu, Emeti (Karaağazade): Hacı Ali kızı, Hava (Karaağazade): Hacı Mehmet kızı, Emine İmiş (Karaağazade): İbrahim kızı, Fatma Zehra (Nafiz karısı), Gülsüm (Nafiz kızı), Refik (Karaağazade): Hacı Ömer oğlu, Zehra (Hasibe kızı), Hatice (Mehmet Ali'nin ninesi), Mehmet (Mehmet Ali'nin amca oğlu), Mustafa (Mehmet Ali'nin amca oğlu), Fatma (Osman kızı), Hüseyin (Osman oğlu), Emine (Osman kızı), Şerife (Osman kızı), Mehmet Şükrü (Karaağazade): Hacı Halil oğlu, Akile (Karaağazade): Hacı Halil kızı, Mehmet Vehbi (Hüseyin bey oğlu), Umahan (Hüseyin bey karısı), Naime (Karaağazade): Hatice kızı, Ahmet (Kamil oğlu), Fadik (Kemal kızı), Fatma (Karaağazade Hacı Halil karısı Osman kızı), Alime Feride (Karaağazade küçük Ömer karısı), Fuat ((Karaağazade): Küçük Ömer oğlu, Mehmet Hamdi (Karaağazade): küçük Ömer oğlu, Hacer Seyyare (İsmail Hakkı karısı), Ömer Şükrü (İsmail Hakkı oğlu), Mehmet İhsan (İsmail Hakkı oğlu), Emine (Karaağazade): Süleyman karısı, Şerife (Karaağazade): Süleyman kızı, Emetullah(Abdurrahman karısı), Penbe (Karaağazade): Hacı Halil kızı Emetinin kızı, Hüsniye (Karaağazade): Hacı İsmail kızı, Ömer Şevki (Hava kardeşi), Rukiye (Tuğcuzade karısı), Mehmet (Nuri oğlu), Münire (Karaağazade): Süleyman kızı, Rukiye (Karaağazade): Süleyman kızı, Yusuf (Karaağazade Süleyman kardeşi): Ali oğlu, Zeliha (Karaağazade Süleyman kardeşi): Ali kızı, Hüsniye Feride (Karaağazade Süleyman ve Yusuf kardeşi): Ali kızı, (Karaağazade Yusuf karısı), Rasıh (Hocazade) Zeliha ve Ahmet oğlu, Kamil (Hocazade) Zelihe ve Ahmet oğlu, Melek (Süleyman karısı), Ayşe (Süleyman kızı) Hüsniye (Karaağazade Abdurrahman karısı), Mehmet (Karaağazade): Abdurrahman oğlu, Refik (Karaağazade): Rukiye (Hasibe kızı) hakkında gaiplik verilmesi istenmesi nedeniyle 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 17. ve 4721 sayılı TMK'nın 588 maddesinin atıfta bulunduğu TMK'nın 33/2 fıkrası gereğince bir (1) er ay arayla iki (2) kez ilan yaptırılmasına karar verilmiş olup;Bir (1) er ay ara ile yapılacak iki (2) ilandan ilk ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde hak sahibi olduğunu ileri sürerek bir kimse ortaya çıkmaz ve mahkememize başvurmaz ise taşınmazın malikinin gaipliğine ve mirasın devlete geçeceği İLAN olunur.

Basın No: ILN02305575 #ilan.gov.tr