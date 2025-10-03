T.C. İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN
Esas No: 2024/1475 Esas
Davacı MAKRY ATAY'ın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliği talep edilen 15539393660 TC kimlik numaralı HUN SENG KENG ile NADİDE AFİFE YOLANDA'dan olma RHNOM PENH doğumlu RAKSMEY SENG KENG hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli ve malümatlarını İstanbul 34. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/1475 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 24/09/2025
GAİP TC KİMLİK NO : 15539393660
ADI SOYADI : RAKSMEY SENG KENG
BABA ADI : HUN SENG KENG
ANA ADI : NADİDE AFİFE YOLANDA
DOĞUM TARİHİ : 13/02/1955
DOĞUM YERİ : RHNOM PENH
