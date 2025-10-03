İ L A N

T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/628 Esas

KARAR NO : 2023/687

Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , AYSEL ÇAVUŞ, BİRSEN ÖĞE, BURAK ÖZBAY, BURÇ ÖZBAY, DİLEK MEHDİ, HÜLYA ŞEKER, MACİDE ÇAVUŞ, MEHMET SIDDIK ÖZBAY, YAŞAR ARI, YÜKSEL ÖZBAY, ZEKERİYA ÖZBAY, ZEYNEP ŞAHİN, KARATOY GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

"Davanın Kabulü ile;

1-İstanbulili, Çatalca ilçesi, Nakkaş Mahallesi(eski 616 parsel)yeni 139 ada 83 parsel sayılı tapuya kayıtlı bulunan taşınmazda 23/03/2023 tarihli Fen Bilirkişisi Neşat Atiş tarafından düzenlenen rapora ekli krokide b harfi ile gösterilen 5.057,08m²'lik kısım ile yine aynı krokide b1 ile gösterilen 962,53m²'lik kısmın davalılar (Burç Özbay hariç) adına olan Tapu kayıtlarının iptali ile, davalılar adına (Burç Özbay hariç) kayıtlı olan tapu kaydının iptali ile davacı idare adına tapu kütüğüne kayıt ve tescili ile yol olarak terkinine,

2-Davacı idare adına kayıt ve tesciline karar verilen taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 1.223.216,29TL olduğunun tespitine,

a- Çatalca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/415 Esas sayılı acele kamulaştırma dosyasında tespit edilen 808.424,81TL'nin ödenmesine karar verildiğinden bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

b- Mahkememizce belirlenen kamulaştırma bedeli ile acele kamulaştırma dosyasında belirlenen fark bedel olan 408.310,36TL'nin 27/11/2020 tarihinde, 31317 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve 16/07/2020 tarihli 2018/104 Esas, 2020/39 Karar sayılı Anayasa Mahkemesi kararı ile, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na, 7139 sayılı Kanun ile eklenen 10/8 maddesinin 4. ve 7. cümleleri kısmen iptal edildiği gözetilerek, neması ile birliktedavalılara (Burç Özbay hariç) ya da ahzu kabz yetkisi bulunan vekillerine derhal ödenmesine; Vakıfbank Çatalca Şubesine Mahkememizkararıeklenerek müzekkere yazılmasına, (taşınmaz üzerinde var ise haciz, ipotek ve tedbir gibi takyidatların bedele yansıtılmasına),

3-Dava tarihi olan 24/10/2018 tarihinden karar tarihi olan 17/10/2023 tarihi arasında Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli ile Çatalca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi2017/415 Esas sayılı acele kamulaştırma dosyasında tespit edilen bedel arasındaki fark bedel olan 408.310,36TL'lik kısma yasal faiz işletilerek, işletilecek yasal faizindavacı idareden alınarak tapu maliki davalılara ödenmesine,

4-Uyuşmazlık konusu taşınmaz Davalı kurum adına yol olarak terkin edilmiş olduğundan bu konudaTapuya müzekkere yazılmasına,

5-23/03/2023 tarihli Fen Bilirkişisi tarafından düzenlenen krokinin kararın eki sayılmasına" karar verilmiş,

Mahkememiz kararına karşı Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Melek SAPMAZ ve bir kısım davalılar vekili Av. Burhan Cahit AYDOĞAN tarafından istinaf talebinde bulunulmuş olup,

Dahili Davalılar Yüksel ÖZBAY (TCKN: 47299311028) ve Zekeriya ÖZBAY'a ( TCKN: 47302310932) gösterilen adreslerinde tebligat yapılamamış ve tebligata yarar geçerli adresleri de tahkikata rağmen bulunamamış olduğundan, mahkememiz Gerekçeli Kararı, Tavzih Red Kararı ve İstinaf Başvuru Dilekçelerinin tebliğinin ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla,

HMK 345/1 ve 341/1 maddesi gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafyoluna başvurulabileceği,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/09/2025

