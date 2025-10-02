T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/490 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dosya No Mahalle Ada /Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si 2025/490 Işıklar 204/28 Adnan Erdoğan 2583,43 m² daimi irtifak hakkı

34,61 m2 pilon yeri 2025/491 Barbaros 0/358 Ahmet Eriz 1016,06 m² daimi irtifak hakkı

24,65 m2 pilon yeri

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlartarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı TEDAŞ adına tapuya tescil edilecektir.Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T. Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 29.09.2025İLİİLÇESİDURUŞMA TARİHİSAAT:

Basın No: ILN02304868 #ilan.gov.tr