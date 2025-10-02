T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TEDAŞ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.
ESAS NO : 2025/490 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/490 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi,
30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı TEDAŞ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T. Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 29.09.2025
İLİ : TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 18.12.2025 SAAT: 09.55
|Dosya No
|Mahalle
|Ada /Parsel
|Malik
|Kamulaştırılacak alan m2 si
|2025/490
|Işıklar
|204/28
|Adnan Erdoğan
|2583,43 m² daimi irtifak hakkı
34,61 m2 pilon yeri
|2025/491
|Barbaros
|0/358
|Ahmet Eriz
|1016,06 m² daimi irtifak hakkı
24,65 m2 pilon yeri
Basın No: ILN02304868 #ilan.gov.tr