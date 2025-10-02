PODCAST CANLI YAYIN
T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi :03 Ekim 2025 , 00:01 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2025 , 00:18
ESAS NO : 2025/490 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TEDAŞ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi,
30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı TEDAŞ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T. Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 29.09.2025
İLİ : TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 18.12.2025 SAAT: 09.55
Dosya No Mahalle Ada /Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si
2025/490 Işıklar 204/28 Adnan Erdoğan 2583,43 m² daimi irtifak hakkı
34,61 m2 pilon yeri
2025/491 Barbaros 0/358 Ahmet Eriz 1016,06 m² daimi irtifak hakkı
24,65 m2 pilon yeri

