Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 10:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 10:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 10:18

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 14:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 14:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 14:58

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Konu taşınmazlar, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Tevfikbey Mahallesi, Kaptan Çıkmazı Sokak, Merkez Apart manı'nda bulunmaktadır. Bölgeye ulaşım, Merkez Caddesi üzerinden, toplu ve özel ulaşım araçlarıyla kolaylıkla sağlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge, konut, ticaret ve hizmet fonksiyonlu olarak gelişme göstermiştir. Armoni Alışveriş Merkezi, konu taşınmazlara yakın konumdaki sosyal yapıdır. Bölgenin altyapısı tamamlanmış olup, bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir.orta kaliteli malzeme ve işçilikle, betonarme karkas sistemde, ikiz nizamlı inşa edilen köşe konumlu binadır. Anataşınmazda toplam 66 adet bağımsız bölüm mevcuttur. ina dış cephesi, boyalıdır. Bina, ilk Ruhsat alımı itibariyle 47 yaşındadır.Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04/09/2025 tarihli yazısında; Küçükçekmece İlçesi, Tevfikbey Mahallesi, 7668 Parsel sayılı yer, 22.06.2005-28.03.2018-22.03.2021- 26.05.2022-27/07/2025 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, Plan Notlarının 3.4-1.29. Maddelerindeki hükümlere haiz, E:1,50, Bitişik nizam, 4 kat, Ticaret+Konut Alanında (T2C), cüz'i bir kısmı da yolda kalmaktadır. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünce tespit edilecek RS Kotuna göre belirlenecektir. Denilmektedir.onaylı mimari projesine ve yerinde yapılan tespite göre,binanın 6. Normal katında,3 oda, salon, hol, koridor, mutfak, banyo, wc, 2 balkon hacimlerinden ibarettir. Konu taşın maz, mevcutta, bina içinde A Blok olarak isimlendirilen tarafta kalmakta olup meskene ait doğalgaz sayacındaki numaralandırmaya göre, kapı no'su;22 olmakla birlikte, bina içinde kapı numaralandırma sırasına göre, kapı no'su;10'dur. Merkez Caddesine bakan cephe, bina ön cephesi olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın ön cephesinden, batıya, binanın girişinin bulunduğu sağ yan cephesinden, güneye olmak üzere 2 cephelidir. İç mekânlarında, salon ve 2 odasında zeminler, laminat parke döşemeli, 1 odasında, marley kaplıdır. Islak hacimler, hol, koridor, balkon zeminleri, seramik döşemelidir. Yaşam hacimlerinde, duvarlar ve tavanları, plastik boyalıdır. Mutfakta, mermer malzemeden imal mutfak tezgâhı, mdf'li malzemeden imal mutfak dolapları mevcuttur. Ban yosunda, ayaklı lavabo, klozet ile duş alanı bulunmaktadır. Dış kapısı, çelik, iç kapıları, camlı suntalam profilli, pencere doğramaları, pvc profillidir. Isıtma sistemi, doğalgaz kombili sistemlidir. Taşınmaz, hissedar maliki tarafından mesken olarak kullanılmaktadır. Konu taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur.Adresi : Tevfikbey Mah. Kaptan Çıkmazı Sokak No:1 A Blok Daire 10 Küçükçekmece İstanbul Yüzölçümü : 590,75 m2Arsa Payı : 100/4000Kıymeti : 3.500.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Haciz, satışa arzonaylı mimari projesine ve yerinde yapılan tespite göre, binanın 5. Normal katında,3 oda, salon, hol, koridor, mutfak, banyo, wc, 2 balkon hacimlerinden ibarettir. Mutfak hacmi, binanın iç aydınlığına bakmaktadır. Konu taşınmaz, mevcutta, bina içinde B Blok olarak isimlendirilen tarafta kalmakta olup meskene ait doğalgaz sayacındaki numaralandırmaya ve taşınmazın kapı üzerindeki numaralandırmasına göre, kapı no'su;12'dir. Merkez Caddesine bakan cephe, bina ön cephesi olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, bina girişinin bulunduğu sağ yan cephesinden, güneye, binanın sol yan cephesinden, kuzeye Ol mak üzere 2 cephelidir. İç mekânlarında, salon ve odalarında zeminler, laminat parke döşemelidir. Islak hacimler, hol, koridor, balkon zeminleri, seramik döşemelidir. Yaşam hacimlerinde, duvarlar ve tavanları, plastik boyalıdır. Mutfakta, mermer malzemeden imal mutfak tezgâhı, mdf'li malzemeden imal mutfak dolapları mevcuttur. Banyosunda, ayaklı lavabo, klozet ile duş kabini bulunmaktadır. Dış kapısı, çelik, iç kapıları, camlı suntalam profilli, pencere doğramaları, pvc profillidir. Isıtma sistemi, doğalgaz kombili sistemlidir. Taşınmaz, kiracısı tarafın dan mesken olarak kullanılmaktadır. Konu taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur.Adresi : Tevfikbey Mah. Kaplan Çıkmazı Sok. Merkez Apt. No:1 B Blok D:12 Küçükçekmece İstanbulYüzölçümü : 590,75 m2Arsa Payı : 80/4000Kıymeti : 3.200.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Haciz, Satışa arz

28/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02304957 #ilan.gov.tr